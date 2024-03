All At Once (AAO): radiografía al festival de cultura y música coreana que llegará a Santiago de Chile

La comunidad chilena está a punto de experimentar una inmersión sin precedentes en la rica y vibrante cultura coreana con el lanzamiento de un nuevo festival denominado All At Once (AAO). Este emocionante evento, organizado por NoiX Entertainment, busca acercar el entretenimiento y la cultura pop coreana al público, expandiendo su popularidad más allá de la música y el baile, hacia áreas como K-beauty, K-dramas, moda, gastronomía y diversos ámbitos de interés relacionados con el entretenimiento.

All At Once (AAO) es más que un festival de entretenimiento; es una experiencia 360 que llevará a los asistentes a un viaje único lleno de emoción y descubrimiento. Durante el evento, los participantes tendrán la oportunidad de sumergirse en la magia propia de los conciertos K-pop, donde NoiX Entertainment ha sido un referente indiscutible. Además, podrán participar en una variedad de actividades interactivas diseñadas para explorar tanto la cultura coreana tradicional como la contemporánea.

Cultura coreana en su máxima expresión

Una de las principales características distintivas de AAO es su enfoque holístico hacia la cultura coreana. Si bien la música y el baile K-pop son elementos centrales, el evento también destacará otros aspectos, incluyendo la belleza, la moda, la gastronomía y más. Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse completamente en el estilo de vida único de Corea del Sur.

Bibimbap, un plato tradicional que mezcla verduras con arroz simbólico del pueblo de del fallecido ex presidente Roo Moo-hyun (jinseok KIM)

“Estamos emocionados de presentar por primera vez All At Once (AAO) en Chile, ya que esperamos que sea un evento anual, que exprese y comparta la emoción de los fanáticos hacia sus artistas favoritos y que poco a poco se vayan sumando más países de Latinoamérica”, expresó Gonzalo García, CEO y fundador de NoiX.

“El evento no solo ofrece una experiencia emocionante para los fanáticos del K-pop, sino que también proporciona una plataforma para explorar y celebrar todos los aspectos fascinantes de la cultura coreana, transformándolo en un evento interesante para familias y todas las personas interesadas en conocer otras culturas”, agregó.

Es importante destacar que este festival se proyecta como un evento anual, cuyo objetivo es evolucionar y crecer con cada edición, para ofrecer una experiencia aún más enriquecedora a la comunidad de fanáticos.

En su primera edición, All At Once (AAO) está programado para llevarse a cabo en el Movistar Arena el próximo sábado 4 de mayo, a partir de las 13:00 horas, y se espera que atraiga a una multitud diversa de entusiastas, desde aficionados al K-pop hasta amantes de los Kdramas, la danza, coreografias, comida y la moda, además de familias que quieren empezar a conocer un poco más de esta cultura. Con un enfoque en la inclusión y la diversión, el evento promete ser una experiencia inolvidable para todos los que asistan.

Venta de entradas

Las entradas tendrán valores desde los $ 45.000 + cargo por servicio y estarán disponibles a través del sistema PuntoTicket.com