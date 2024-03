¿Quién es Kakunsa? La poderosa guerrera que confirmada para Dragon Ball Sparking! ZERO

Kakunsa Dragon Ball Sparking! ZERO

Dragon Ball Sparking! ZERO lanzó este 20 de marzo el primer gameplay lo suficientemente extenso como para ver cómo será el desarrollo del videojuego, cuando finalmente lo tengamos en las consolas. Durante este anuncio importante, se revelaron nombres de algunos de los 164 personajes que formarán parte del título y uno de los más destacados fue el de Kakunsa.

De esta manera vamos a hablar un poco del personaje, que para muchos fans no es familiar y además, también tenemos un extracto del video de su combate en el videojuego, publicado por la gente de Bandai Namco el miércoles de esta semana.

Primero conozcamos a Kakunsa como personaje del manga y animé. Es una guerrera canon, ya que fue creada por Akira Toriyama. Debuta en el Torneo de Poder o Torneo de la Fuerza de Dragon Ball Super, que termina ganando el Universo 7 (el nuestro) a manos del androide Número 17.

Kakunsa forma parte del Universo 2. Es una mujer de piel verde y ojos color rojo que pertenece al Escuadrón Doncella. Esta agrupación está conformada por luchadoras que son lideradas por Ribrianne. Para pelear, Kakunsa tiene un estilo salvaje, relacionado al de un animal que usa sus garras y colmillos para atacar.

Tiene una precisión sorprendente y en su primer combate del Torneo de la Fuerza de los Universos, donde se mide a Goku, deja muy emocionado al guerrero saiyajin de la Tierra. A esta peleadora no le toca fácil, ya que después se tiene que medir al androide Número 17, quien la elimina sin muchos problemas.

El gameplay de Dragon Ball Sparking! ZERO la muestra en una brutal batalla contra Trunks del Futuro y después contra el Maestro Roshi.

En esta nueva revelación se dieron a conocer 10 nuevos nombres y se los detallamos a continuación:

Super Trunks (el de Dragon Ball Z que casi vence a Cell)

Dyspo

Kakunsa

Maestro Roshi max power (el de el Torneo de la Fuerza)

Nappa

Burter

Toppo

Jeice

Kale Super Saiyajin

Broly Super Saiyajin

Dragon Ball Sparking! ZERO se podrá jugar en las consolas de PlayStation 5 , Xbox Series X|S y PC. De hecho, en los sitios web de cada una de las compañías de videojuegos ya se puede añadir en la Wish List, aún cuando no se conoce la fecha de lanzamiento (que se espera que sea en el último trimestre del 2024).

La página de Xbox explica que este nuevo título toma el legendario estilo de juego de la saga Budokai Tenkaichi y lo lleva a niveles totalmente nuevos. Descubre y domina una alineación increíble de personajes jugables, cada uno con habilidades, transformaciones y técnicas únicas. Libera tu espíritu de pelea y combate en escenarios que se derrumban y reaccionan a tu poder a medida que se desarrolla la lucha.