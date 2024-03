Así se vería el temible Baby de Dragon Ball GT si hubiese tomado el cuerpo de Ten Shin Han

Dragon Ball GT no es la serie más popular de la franquicia de Toei Animation. El hecho de que Akira Toriyama no haya participado de lleno hizo que una gran parte del fandom se alejara. Las aventuras carecen de emoción en algunos aspectos y el hecho de mantener a Goku siempre pequeño no fue la mejor idea.

Sin embargo, hay mucho material para rescatar. Lo mejor, sin espacio para la duda o la discusión, es que tiene el mejor cierre de la historia de Dragon Ball. Hacer un recorrido por todas las aventuras y personajes le da un toque emotivo para finalizar el animé de manera brillante.

Otra cosa que no tiene discusión es que Dragon Ball GT cuenta con el mejor opening y ending de todo el animé. Sabemos que compite con el “Chala Head Chala”, pero el contenido de estos dos temas, según la opinión de quien escribe, es inigualable.

A eso hay que sumarle un par de personajes, que con sus fallas tiene muchos elementos que destacar. Uno de ellos es el protagonista de esta reseña, Baby. Es el último sobreviviente de la raza Tsuful, una especie pacífica que fue exterminada por los saiyajines en el pasado, situación que le provoca una inagotable sed de venganza que lo lleva a estar muy cerca de derrotar a los Guerreros Z.

Es como lo que hicieron con Granola, pero sin darle la oportunidad de redención. Baby tiene la capacidad de controlar mentalmente a otros seres vivos y poseer sus cuerpos para usarlos como huéspedes. Lo hizo con Vegeta y el resultado fue devastador.

Pero al brillante ilustrador @hsua_diamond se le ocurrió ilustrar lo que habría sucedido si en lugar de Vegeta, el cuerpo que Baby tomaba era el de Ten Shin Han.

Baby y Ten Shin Han HsuanDiamond

Baby ejecuta un impresionante proceso de posesión con una especie de microorganismo que infecta el cuerpo del huésped deseado, usualmente a través de un ataque con su saliva o mediante algún otro método. Una vez que el microorganismo ha tomado el control del cuerpo, Baby puede manifestarse completamente y utilizar sus habilidades.

En su forma original, Baby es un ser diminuto, pero cuando posee a un anfitrión, puede tomar diferentes formas y tamaños, dependiendo del cuerpo que posea. Esta habilidad de posesión le permite adquirir una gran variedad de habilidades y poderes, lo que lo convierte en un oponente muy peligroso para los personajes principales de la serie.