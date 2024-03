Usaron inteligencia artificial para crear un videojuego y fue un absoluto fracaso

El desarrollador de videojuegos Keywords Studios se aventuró en la creación de un juego utilizando exclusivamente inteligencia artificial, pero pronto descubrió que la tecnología aún no podía igualar el talento humano. Según informa Game Developer, en su último informe financiero, Keywords reveló que intentó crear un juego en 2D utilizando únicamente Gen AI, una tecnología de inteligencia artificial controvertida. Sin embargo, tras seis meses de desarrollo, quedó claro que la IA tenía limitaciones significativas.

Aunque la herramienta de IA identificó y evaluó más de 400 herramientas, no pudo sustituir el talento humano. Keywords Studios tuvo que recurrir a recursos de siete estudios de desarrollo de juegos diferentes para completar el proyecto, demostrando que la IA solo puede ser una herramienta complementaria en el proceso creativo.

A la inteligencia artificial aún le falta “talento”

Según Keywords, si bien la IA puede simplificar y acelerar ciertos procesos, los mejores resultados y la calidad necesaria solo pueden lograrse con la experiencia humana. Esto confirma que la IA aún tiene un largo camino por recorrer antes de poder liderar el desarrollo de juegos de manera independiente.

El juego en 2D creado como parte de este proyecto de investigación no será lanzado al público, y Keywords no ha revelado más detalles sobre su naturaleza.

Keywords Studios es conocido por ser uno de los mayores estudios de subcontratación del mundo, habiendo contribuido a juegos de renombre como Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Alan Wake 2.

La relación entre la inteligencia artificial y los videojuegos ha sido compleja. Otros estudios han sido criticados por el uso de IA para generar voces de actores, lo que ha generado preocupaciones entre los profesionales de la actuación. Sin embargo, algunos desarrolladores, como CD Projekt Red, han utilizado la IA de manera responsable, obteniendo el permiso de la familia del actor fallecido para su uso en el juego.