Sony inicia profunda investigación para encontrar a quien filtró los detalles de la PlayStation 5 Pro

All PlayStation 5 Pro Specs Leak:



• CPU Clock Speed: 3.85Ghz



• 576GB/s Memory Bandwidth +28% Than Base PS5



• 33.5 TeraFlops



• Raw Rendering 45% Faster Than Base PS5



• 2x - 4x Ray Tracing Uplift



• Custom Architecture For Machine Learning



• AI Accelerator: 300 TOPS,… pic.twitter.com/0dilSbMwII