Dragon Ball Sparking! ZERO muestra su gameplay con esta brutal batalla entre Goku y Vegeta

Dragon Ball Sparking ZERO

Si tienen 12 minutos para dedicarle al gameplay de Dragon Ball Sparking! ZERO, y unos tres minutos adicionales para conocer todos los detalles del videojuego, háganlo, que no se van a arrepentir. El Budokai Tenkaichi 4 nos muestra cómo se verá la jugabilidad con una brutal batalla entre Goku y Vegeta.

Además, actualizaron el roster de personajes que aparecerán en el videojuego, con novedades inesperadas. La gente de Bandai Namco, los genios detrás de esta obra, ya dieron a conocer el nombre de 51 personajes de Dragon Ball Sparking! ZERO.

Si piensan que es spoiler están equivocados. Apenas conocemos a 51 de 164. Es decir, que todavía quedan 113 guerreros de Dragon Ball por revelarse en el Budokai Tenkaichi 4.

Roster actualizado con nuevos personajes jugables en Dragon Ball Sparking Zero 🔥 pic.twitter.com/Pzj1o5eYn1 — ShenronZ ® (@ShenronZ_) March 20, 2024

En esta nueva revelación se dieron a conocer 10 nuevos nombres y se los detallamos a continuación:

Super Trunks (el de Dragon Ball Z que casi vence a Cell) Dyspo Kakunsa Maestro Roshi max power (el de el Torneo de la Fuerza) Nappa Burter Toppo Jeice Kale Super Saiyajin Broly Super Saiyajin

Dragon Ball Sparking! ZERO se podrá jugar en las consolas de PlayStation 5 , Xbox Series X|S y PC. De hecho, en los sitios web de cada una de las compañías de videojuegos ya se puede añadir en la Wish List, aún cuando no se conoce la fecha de lanzamiento (que se espera que sea en el último trimestre del 2024).

La página de Xbox explica que este nuevo título toma el legendario estilo de juego de la saga Budokai Tenkaichi y lo lleva a niveles totalmente nuevos. Descubre y domina una alineación increíble de personajes jugables, cada uno con habilidades, transformaciones y técnicas únicas. Libera tu espíritu de pelea y combate en escenarios que se derrumban y reaccionan a tu poder a medida que se desarrolla la lucha.

Jun Furutani, productor de Dragon Ball Sparking! ZERO explica los detalles de la jugabilidad del título.