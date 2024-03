¿Un hombre de difícil paladar? Este es el único juego de Zelda que decepcionó a Shigeru Miyamoto

El legendario creador de Super Mario y The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto, es reconocido por su meticulosidad y atención al detalle en cada proyecto que lidera. Sin embargo, incluso los maestros tropiezan a veces, y Miyamoto no es una excepción. Recientemente, se ha revelado que el único juego de Zelda del que Miyamoto ha expresado abiertamente su insatisfacción es Zelda II: The Adventure of Link.

Una decepción de 34 años

Lanzado en 1987 para la NES, Zelda II se presentó como la secuela del icónico The Legend of Zelda, combinando elementos de exploración con secuencias de acción en 2D. Sin embargo, el juego fue recibido con críticas, y Miyamoto expresó su descontento, identificando un problema crucial: los tiempos de carga.

Según Stephen Totilo, experto en videojuegos, el problema radicaba en la versión de Zelda II para Famicom Disk, un periférico que utilizaba disquetes y que generaba tiempos de carga prolongados. Esta limitación técnica afectó la experiencia de juego y dejó a Miyamoto descontento con el resultado final.

Un amargo sabor de boca en Miyamoto

La historia fue compartida en el último podcast de Kit & Krysta, ex empleados de Nintendo, revelando la confesión de Miyamoto sobre su decepción con esta entrega de Zelda. Aunque el juego en sí no era necesariamente malo, las limitaciones del periférico externo afectaron negativamente la experiencia de juego, lo que dejó un amargo sabor en la boca del creador de la franquicia.

Aunque Zelda II: The Adventure of Link ha sido objeto de críticas, muchos fanáticos aún lo consideran una parte integral de la saga Zelda. Sin embargo, cuando se pregunta sobre el peor juego de Zelda, las respuestas pueden apuntar hacia las controvertidas entregas lanzadas en el Philips CD-i, que recientemente han sido resucitadas y han vuelto a llamar la atención del público.

A pesar de los desafíos enfrentados con Zelda II, Miyamoto continúa siendo una figura icónica en la industria de los videojuegos, y su legado perdurará a través de sus innumerables contribuciones al mundo del entretenimiento interactivo.