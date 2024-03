Simple, sencilla y parecida a la Corporación Cápsula: Así es la casa en la que Akira Toriyama creaba Dragon Ball

Todo héroe tiene su fortaleza a la que recurre en sus peores momentos para despejar la mente. Batman tiene la Baticueva, Tony Stark su laboratorio en Nueva York, Goku se iba a su casa en el Monte Paozu y Akira Toriyama, para crear a Dragon Ball, se iba a un humilde edificio en la prefectura de Aichi, en Japón.

Era prácticamente su casa, aunque los papeles es el edificio de Bird Studio, sitio icónico para todo fanático del animé, ya que allí se creaba todo lo referente a Dragon Ball.

En una zona residencial, conocida como Kiyosu, este edificio pequeño, simple y sencillo, está rodeado de casas y vecinos que le dan un toque acogedor a este lugar de trabajo. La estructura tiene un color que nos recuerda de inmediato a Dragon Ball y además cuenta con una curvatura que nos traslada hacia la Corporación Cápsula.

Akira Toriyama es dueño del animé más exitoso de todos los tiempos. Tenía para hacer un grandioso edificio y unas oficinas de última generación. Sin embargo, la ostentosidad no era su principal característica y ese humilde edificio lo demuestra.

Por dentro no cambia mucho la cosa. Hay mesas de dibujo simples, con sillas comunes que cualquier podría tener en su casa. Lo justo y necesario para que un ilustrador se siente a dibujar el manga y animé más exitoso de todos los tiempos.

En esta casa se vivieron múltiples creaciones de Goku, Vegeta, Krilin, Gohan, Bulma, Piccolo y el resto de los Guerreros Z. Transformaciones como las del Super Saiyajin, el Ultra Ego, Ultra Instinto y más recientemente el Modo Bestia también nacieron en estos estudios.

Bird Studios, Japón

Historias conmovedoras, insólitas y bastante curiosas sobre Akira Toriyama han salido a la luz, tras la muerte del mangaka creador de Dragon Ball, el pasado 1 de marzo del 2024.

Siendo uno de los ilustradores de manga más famosos de toda la historia, quizás el más grande de todos, cualquiera podría pensar que tiene una impresionante amplitud de lápices, plumas y bolígrafos para la creación de sus personajes.

Pero la realidad es que no, aunque sí tenga mucho material para apoyarse, su favorita fue una de madera que compró cuando tenía 14 años.

Cuenta Derek Padula, uno de los pocos biógrafos autorizados para hablar de la vida y obra de Akira Toriyama, que la pluma se le perdía en reiteradas ocasiones. Sin embargo, el icónico ilustrador movía cielo y tierra para encontrarla y seguir en el diseño de sus personajes.

“Este portalápices ha sido mi fiel compañero desde que comencé a usarlo a los 14 años. Cuando era niño, no me interesaba mucho dibujar manga, así que lo compré casi por accidente. Normalmente acorto los mangos de mis portalápices porque dibujo peor con los largos. Este lo he modificado para que la punta quede más adentro”, dice Akira Toriyama según reseña el biógrafo mencionado.

“Desde que me convertí en ilustrador profesional, he tenido que comprar varios portalápices, pero al final siempre vuelvo a este, y Lo he usado en todas las páginas que he dibujado. Pero soy descuidado al usarlo, y siempre tengo que buscarlo porque no sé dónde lo puse por última vez. Desde que dibujo menos últimamente, tuve que mover cielo y tierra para encontrarlo; esta vez me tomó más de media hora encontrarlo solo para tomar esta foto”, destacó sobre la pluma que siempre lo acompañó.