Masako Nozawa ofrece detalles de la nueva transformación de Goku en Dragon Ball Daima

Masako Nozawa fue una de las más afectadas por la muerte de Akira Toriyama. La actriz de doblaje, de 87 años, es la voz de Goku en Dragon Ball japonés y una de las personas favoritas del sensei, hasta el punto de que se dice que él mismo la eligió para que le diera vida al protagonista de su obra.

La muerte de Akira Toriyama no detiene el curso de Dragon Ball. A todos les toca secarse las lágrimas, armarse de valor y continuar con la obra de manga y animé más popular del planeta. El mangaka japonés dejó un montón de material que se debe procesar para cumplir con los compromisos propuestos para este 2024.

Uno de esos es la salida de Dragon Ball Daima, serie que fue sometida a varios cambios tras la partida física del sensei Toriyama. En principio, el animé que tendrá 20 episodios, iba a ser transmitido exclusivamente por plataformas digitales de Internet.

Pero ahora, la gente de Fuji TV, histórica señal que ha transmitido siempre Dragon Ball, saltó por los derechos y se suma a la difusión de Dragon Ball Daima. Estas informaciones se dieron a conocer en un evento al que acudieron el productor de la serie, Akio Iyoku y la actriz de doblaje de Goku en japonés, Masako Nozawa.

Después de ofrecer detalles sobre los cambios que se vienen en la serie (la fecha de estreno se mantiene; octubre del 2024), Masaki habló sobre la nueva transformación de Goku, que en esta serie volverá a tener cuerpo de niño.

“Goku es tan adorable y maravilloso. Me pregunto cuál será la conspiración detrás de la nueva apariencia de Goku. Tengo curiosidad, pero me han dicho que los detalles aún son un secreto. Esperaré el nuevo anime junto con todos ustedes, así que deseo que también lo esperen con ansias”, dijo la legendaria actriz a los presente en el evento, según Level Up.

Manga de Dragon Ball Super

El manga de Dragon Ball Super ya tiene fecha de estreno para su nuevo episodio, que será el primero tras la muerte de Akira Toriyama, Dentro de la tragedia de la partida física del mangaka japonés hay buenas noticias para quienes quieren seguir con las aventuras de los Guerreros Z.

Recientemente, como viene siendo costumbre en los últimos años, se revelaron los borradores, que como bien sabemos son realizados por Toyotaro (Akira Toriyama escribe). Junto a estas primeras visuales aparece la fecha en la que saldrá el #103, que será para el 20 de marzo.

Recordemos que en el episodio anterior Goku y Gohan habían comenzado una batalla usando sus transformaciones más poderosas: la del Ultra Instinto en el caso de Kakaroto y el Modo Bestia del lado del joven saiyajin.

El sitio oficial revela que en este episodio ocurrirá el climax del arco Super Hero. El título “Un legado para el futuro” es un guiño hacia lo que podría ser el paso de mando de un maestro a un alumno, Toriyama a Toyotaro usando a Goku y a Gohan como ejemplo.