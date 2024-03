Masako Nozawa, voz de Goku: “No quiero creerlo. Mi cabeza está vacía, porque no quiero pensar que Akira Toriyama ya no está”

El artista de manga Akira Toriyama, autor japonés de reconocidos mangas como “Dr. Slump” y “Dragon Ball”, falleció debido a un hematoma subdural agudo. Tenía 68 años de edad. De acuerdo con un comunicado en el sitio oficial de Dragon Ball, el fallecimiento del legendario mangaka sucedió el pasado 1 de marzo, pero fue hasta estos días en que sus familiares decidieron darlo a conocer. El mundo del manga y del animé está de luto y las reacciones no se han hecho esperar. Masako Nozawa, voz de Goku en la versión japonesa del anime, se refirió a la partida de Toriyama-sama.

La interprete de Goku lanzó un comentario de condolencia a través de su agencia Aoni Production.

Las tristes palabras de Masako Nozawa por la partida de Toriyama

“No quiero creerlo. Mi cabeza está vacía porque no quiero pensar en que Akira Toriyama ya no está”, señaló. “Aún así, cada vez que me encuentro con Toriyama-sensei, recuerdo las palabras que me dijo: `Goku, por favor escucha, me quedaré al lado de Goku hasta que se me acabe la energía”, relató.

“Sensei, por favor cuídanos desde el cielo. Espero que tengas una partida pacífica”, concluyó con mucho respeto, Masako Nozawa.

La voz original de Gokú la hace una mujer. Se llama Masako Nozawa. Foto: DragonBallWorld

Para Nozawa, el papel de Goku se convirtió en un papel representativo e inseparable de su persona. El papel de Goku fue seleccionado a través de una audición, como suele ocurrir antes de comenzar a emitir un anime normal. Pero el gran hito, es que fue el propio Toriyama quien eligió a Nozawa, marcando así su vida. Luego de aquello, ”Dragon Ball”, comenzó a transmitirse en Fuji Television el 26 de febrero de 1986.

Seleccionando una voz para Goku

Durante las entrevistas sobre “Dragon Ball”, Nozawa a menudo recordaba esos días y expresaba repetidamente su gratitud a Toriyama. “También hice una audición,. Ahí puse la voz de Goku. Parece que mucha gente hizo la audición, pero Toriyama-sensei decidió ocultar los nombres (de actores de voz que lo interpretaban) y solo escuchó las líneas”, explicó.

Goku

“Solo dijo: “este”. Le voy a dar el papel enseguida’', recuerda la intérprete. Luego vendría la etapa en que Goku crece y fue decisión del mangaka que la voz del personaje siguiera igual. “El decidió que yo fuera por siempre la voz de Son Goku”, señala la artista a medios japoneses.

Además de Goku, Nozawa desempeña el papel de padre e hijo, incluidos sus hijos Gohan y Goten. Después de eso, continuó desempeñando papeles relacionados con Goku, como el padre de Goku (Bardock), Turles, Goku Black, entre otros.