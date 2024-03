Creó el logo de su ciudad natal: así se vive la triste partida de Akira Toriyama en distintos lugares de Japón

Tras la noticia de la muerte de Akira Toriyama, el padre de “Dragon Ball” y uno de los mangakas más reconocidos del mundo, se han alzado voces de tristeza en lugares relacionados con él. Y es que hay muchas ilustraciones desconocidas para el mundo, que hoy permanecen en Japón y que fueron obra del artista. El medio japonés Nagoya, hizo un pequeño recuento de algunos de estos lugares especiales.

En el Zoológico y Jardín Botánico de Higashiyama en Nagoya hay un llamativo cartel: con una imagen de un koala en el edificio de “la casa del koala”, que está ganando popularidad. Fue diseñado por Toriyama hace 40 años.

Según el Zoológico y Jardín Botánico de Higashiyama, se instaló en 1984 cuando un koala visitó el Zoológico y Jardín Botánico de Higashiyama por primera vez en Japón. Curiosamente, fue el mismo año del inicio de la serialización de “Dragon Ball”. Tras conocerse la partida de Toriyama, muchos niños han ido a sacarse fotos con el cartel. El dueño del zoo también lo hizo. :

“No sabía que lo había diseñado él. Es todo un shock. Mi generación vio Dragon Ball” (hombre de unos 40 años)”, reveló el dueño. “Puedo decir que era un dibujo de Akira Toriyama. Antes pensé que sus ojos y cejas se parecían a Goku cuando era pequeño”, agregó.

NagoyaTV

Logotipo de la ciudad de Kiyosu: también diseñado por Akira Toriyama

La ciudad de Kiyosu, en Nagoya, es el lugar de nacimiento de Akira Toriyama. En el ayuntamiento, el alcalde ofreció apresuradamente una conferencia de prensa. ”Me sorprende que sea tan repentino”, dijo Sumio Nagata, alcalde de la ciudad al referirse a la partida del artista.

La ciudad de Kiyosu celebrará su 20º aniversario el próximo año. Para animar el proyecto conmemorativo, le pedimos a Akira Toriyama que diseñara el logotipo de la ciudad y lo produjo. ”Fue un verdadero honor para la ciudad, por lo que saber que ya no está con nosotros es algo desafortunado y triste”, dijo el alcalde de la ciudad de Kiyosu, Sumio Nagata.

El logotipo representa a un personaje que parece ser Oda Nobunaga, un señor de la guerra asociado con la ciudad de Kiyosu.”Como ciudad, me gustaría aprovechar al máximo su logotipo y celebrar el 20º aniversario de la incorporación de la ciudad junto con los ciudadanos”, agregó Sumio Nagata.

NagoyaTV

El rincón especial del Sr. Toriyama

En respuesta a la noticia de su muerte, una librería de Nagoya se apresuró a recoger las obras de Akira Toriyama y creó una sección especial. ”Cada vez que sale un nuevo libro de Dragon Ball, he vendido muchos de ellos, así que supongo que se podría decir que es un familiar. Me llena la esperanza de que siga desempeñando un papel activo en el futuro, pese a que no está con nosotros”, señaló Izumi Omori, gerente de la tienda principal de Maruzen Nagoya.

Uno de los clientes del lugar, cuenta que incluso tiene algunos mangas firmados. ”Vivíamos juntos en la misma ciudad natal, así que cuando estaba en quinto grado, fui en bicicleta a la casa de Akira Toriyama para obtener autógrafos, y recuerdo ir con tres amigos y pedirles que dibujaran a Arale-chan, Gacchan y Nicochan el Grande”, dijo a la televisión japonesa un hombre de unos 50 años.