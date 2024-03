34 millones de personas votaron para elegir el mejor animé del 2023: ¿Cuál fue la obra más galardonada?

Crunchyroll organizó en Tokio los premios de su plataforma para elegir lo mejor que tuvo el animé en el 2023. La plataforma de contenidos de series animadas de Japón obtuvo alrededor de 34 millones de votos, de seguidores que eligieron qué fue lo mejor en aventuras durante el año pasado.

Sorprende que series como Demon Slayer, Naruto o One Piece no lideraron las carteleras entre quienes somos fanáticos del animé. Jujutsu Kaisen, serie creada por Gege Akutami, cautivó a millones de fanáticos con su brutal final, que desde ya les recomendamos ver, ya que no tiene desperdicio.

Los Crunchyroll Anime Awards 2024 celebraron una ceremonia en vivo con presentadores famosos y emocionantes actuaciones musicales; todo para celebrar a los creadores, músicos e intérpretes que impulsan el amor mundial por el anime.

Recomendados

A la gala asistieron artistas de la talla de Megan Thee Stallion, ganadora de tres GRAMMY, la cantautora japonesa LiSA, la galardonada actriz Iman Vellani (MS. MARVEL y THE MARVELS), el dúo ganador del Oscar Phil Lord y Chris Miller (Spider-Man: Across the Spider-Verse), el director Joaquim Dos Santos (Spider-Man: Across the Spider-verse), la superestrella del deporte DeMarcus Lawrence (Dallas Cowboys de la NFL) y la leyenda de la lucha libre Mercedes Varnado (ex campeona mundial de la WWE), según reseña Crunchyroll en un comunicado.

Estos premios poco a poco se transforman en el principal programa anual de premios que rinde homenaje a los creadores e intérpretes que impulsan el continuo ascenso del anime hacia el dominio de la cultura pop.

JUJUTSU KAISEN Anime

Este año, los fans de todo el mundo han emitido la cifra récord de 34 millones de votos para animar a sus favoritos a llevarse a casa los máximos honores, con algunos de los países más comprometidos como Argentina, Australia, Brasil, Francia, Alemania, Reino Unido, India, México, España y Estados Unidos.

Vamos entonces a dar a conocer a los ganadores de este año, destacando a Jujutsu Kaisen como la más laureada del 2023.