Review | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training: recomendada para quienes quieren acercarse al animé

Si no sabes que ir a ver al cine, esta reseña te puede guiar. La semana pasada se estrenó en los cines Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training. Se trata de una nueva película de la serie de animé, que recomendaremos en algunos casos, pero plantearemos opciones, dependiendo el público. ¿Es buena? Sí. La animación es excelente, las peleas emocionantes, hay que verla.

Pero para quienes siguen la serie, puede ser un poco aburrida al principio. Es una película de “transición” que se ubica entre dos temporadas de la serie (la que ya pasó - 4ta) y la que viene (5ta). Lamentablemente poco más de la mitad de la película se sitúa en lo que ya vimos en la serie. Luego viene una parte de diálogos, y un breve acercamiento emocionante a lo que se viene en la nueva temporada.

Imagen: Crunchyroll | Zohakuten finalmente ha llegado al anime de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba y una artista del cosplay lo recibe con un tributo de alto impacto.

Un análisis más profundo: si no has visto la serie

Recuerda: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training es una película recopilatoria. Teniendo eso claro, vamos al relato: en su primera mitad (creo que un poco más) nos muestra el final del arco de la Aldea de Los Herreros, para luego entrar en la nueva temporada del animé: el arco del Entrenamiento Hashira.

Recomendados

Para quienes no han visto la serie la recomendación sería que, si quieren ir a ver la película, vean las primeras tres temporadas (o algún resumen) y la mitad de la cuarta temporada (u omitan los capítulos que de cierta manera se abordan en la película). Ya si quieren profundizar (porque son más completos), véanlos después.

La serie en sí es fuerte, impactante, con una historia profunda. Pero siempre ha destacado además por su increíble animación: colores fuertes, efectos bien logrados y un dibujo agradable. La historia que une a los hermanos Tanjiro y Nezuko alrededor de este mundo donde cazan a demonios asesinos, te hace pasar por múltiples sentimientos.

Demon Slayer

Si viste la serie completa, hasta ahora

Sinceramente, si llegas tarde a la función no será problema. Se disfruta la primera parte, sí. Pero no se me pasaba la sensación de “¿Para que estoy viendo esto, si ya lo ví?”. Disfrutarlo en la pantalla grande es genial, pero que durara poco más de la mitad de la película, lo encontré un poco excesivo. Tal vez es cosa de gustos.

La mayor motivación para ir al cine, si ya estás al día con la serie, es tener un anticipo de lo que se vendrá en la siguiente temporada. ¿Pero vale la pena o mejor esperar y ver la serie? Es una pregunta que me llevo haciendo hace una semana, desde que vi la película.

El filme nos anticipa igualmente, cosas interesantes: una guerra sin cuartel entre Kibutsuji Muzan, quien ahora puso su objetivo en Nezuko luego de que esta conquistara el sol. También se hacen presentes los Pilares, quienes comienzan a entrenar a los cazadores.

Demon Slayer

¿Tanjiro? Se recupera de las heridas que le dejó el combate contra la Cuarta Luna Superior. Y todo el conflicto gira en torno a su querida hermana Nezuko: la ahora único demonio en conquistar el sol.

Ir a ver esta película es vivir una experiencia

Si te gusta “ver las cosas en el cine”, ve. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training es una película atractiva visualmente, sin duda. Si quieres comenzar la serie y sentir una motivación para ver todo lo que se mostró en las temporadas pasadas, puede ser un motivante.

Si eres fan de la serie y quieres sentir las peleas que ya viste “potenciadas”, genial. Pero ten en claro que no te va a entregar mucho en cuanto a trama e historia: solo un pequeño adelanto. Si vas con eso en claro, adelante y disfruta.