Primer Nintendo Direct del 2024: Fecha, hora, anuncios y todo lo que tienes que saber sobre el evento

En el medio del segundo mes del 2024 aparece el primer Nintendo Direct del 2024. La empresa nipona anuncia con bombos y platillos su evento, en el que se revelarán detalles sobre lanzamientos y actualizaciones de videojuegos.

Es por eso que en FayerWayer te contamos los detalles de todo lo que tienes que saber para este primer evento de la gran N de los videojuegos, en el 2024.

Lo primero que debes saber es que es muy probable que tengamos detalles de la nueva consola de Nintendo Switch. Hace apenas unos días se filtró que la empresa planea soltarla en 2025, por lo que es muy posible que se obtengan detalles del dispositivo como tal.

Recomendados

Sin embargo, no debemos desilusionarnos si no hay nada con respecto a la Nintendo Switch 2, ya que con la filtración de que sale en 2025 es bastante información, si la juntamos con los rumores de sus características, que se han revelado en los últimos cuatro meses.

¿Cuándo es el primer Nintendo Direct del 2024?

El primer Nintendo Direct del 2024 será este miércoles 21 de febrero. Los horarios para América Latina están especificados en las plataformas digitales de la empresa.

El Nintendo Direct inicia a las 11:00 AM en Chile y Argentina (muchas gracias por no hacerlo en la madrugada). En México será a las 8:00 AM y en Colombia y Perú a las 9:00 AM.

En Sudamérica, la transmisión comenzará en los siguientes horarios:



- Argentina: 11:00 a.m.

- Chile: 11:00 a.m.

- Colombia: 9:00 a.m.

- Perú: 9:00 a.m. — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) February 19, 2024

¿Qué debemos esperar para este Nintendo Direct? Anuncios sobre novedades de videojuegos más que todo. Durará 25 minutos y lo más relevante serán títulos terceros que saldrán para Nintendo, pero que fueron desarrollados por terceros estudios.