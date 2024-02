Deadpool & Wolverine supera a Spider-Man: rompe récord con el estreno de su último trailer

Sin lugar a dudas uno de los momentos estelares del Super Bowl 2024 fue el estreno mundial del teaser trailer de Deadpool 3, ya que venía con una sorpresa inesperada: el cambio de nombre de la película a Deadpool & Wolverine.

Como sería obvio esperar este avance terminó rompiendo internet en cuestión de minutos y desde su liberación no ha hecho nada más que crecer en el número de reproducciones del avance.

Imagen: IGN Latam | Deadpool 3 y otras películas robaron nuestra atención en el Super Bowl 2024: aquí nuestra selección de los mejores avances presentados en el partido.

Y para ser honesto es algo que lo tiene bien merecido. Ya que en el breve tiempo de su duración la gente detrás de esta cinta dio una clase de originalidad y manejo del ritmo que no habíamos visto en años con productos relacionados al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Así que no debería de extrañarnos el más reciente e inesperado logro del mercenario bocazas: ha aplastado a Spider-Man, por lo menos en lo referente a la comparativa de sus avances.

El récord con el que Deadpool & Wolverine terminó superando a Spider-Man

De acuerdo con un comunicado oficial de Disney Plus, el nuevo tráiler de la película Deadpool & Wolverine ha causado un revuelo en la industria cinematográfica y particularmente entre los fans, rompiendo el récord de Spider-Man: No Way Home como el avance más visto de todos los tiempos en tan solo 24 horas.

Con 365 millones de visitas, este teaser del esperado filme de Marvel ha superado la marca de 355 millones que ostentaba el arácnido durante su primer día de estreno en YouTube. Los motivos para ello sobran. Aquí está la muestra contundente:

El tráiler, presentado en el marco del Super Bowl, nos muestra al irreverente Deadpool de Ryan Reynolds en plena forma, listo para la acción junto al icónico y legendario Wolverine de Hugh Jackman.

El humor ácido característico de Wade Wilson no se hace esperar, con guiños y referencias a la Time Variance Authority (TVA) de la serie de Loki, pero llevando todo a un nuevo nivel extremo de absurdo.

Es cierto que el teaser tiene grandes momentos, pero no podemos tener una certeza clara sobre cuál sería la trama de la cinta, sin que es que tiene una. Pero parece que el viaje en el tiempo sería un elemento clave en la historia.

Ya que la TVA recluta a Deadpool para una misión crucial, mostrándole imágenes de Iron Man y Capitán América como referencia de su importancia.

Sin embargo, el muchacho finalmente se une a Wolverine para enfrentar un desafío que, a juzgar por las imágenes, podría involucrar a Kang el Conquistador y a un ejército de variantes.

Esta cinta representa la oportunidad perfecta para deshacerse finalmente de todo el asunto de Kang que nunca fue a lado alguno.

Pero habrá que esperar hasta el 26 de julio de 2024 para ver si lograron el milagro de resucitar al MCU.