Crunchyroll se integró a las smart TV de Samsung: ahora podrás disfrutar de tu animé favorito directamente

Crunchyroll, la mejor experiencia de anime en el mundo, ha anunciado una nueva colaboración con Samsung Electronics que permitirá a los usuarios de Samsung Smart TV de todo el mundo descubrir y disfrutar fácilmente del anime directamente en sus pantallas.

La aplicación Crunchyroll ya está disponible para los usuarios de Samsung en EE.UU., y los usuarios de más países podrán acceder a ella al final de esta semana.

¿Qué televisores tendrán acceso?

Disponible en todos los televisores Samsung Smart TV de 2017-2023, los usuarios pueden encontrar Crunchyroll fácilmente en la tienda de aplicaciones Samsung Smart TV.Con esta integración, los usuarios de Samsung Smart TV pueden acceder a la amplia biblioteca de contenidos de anime de Crunchyroll, que incluye más de 1000 títulos, 3,300 videos musicales japoneses y especiales de conciertos, y los últimos programas en tendencia disponibles en Crunchyroll.

Recomendados

Todo ello con la opción de subtítulos o doblaje en más de 12 idiomas locales, incluyendo el español.

Crunchyroll

El gigante catálogo de Crunchyroll, ahora directo en tu TV

“El anime es uno de los medios de entretenimiento de más rápido crecimiento en todo el mundo. Estamos encantados de mejorar el acceso a Crunchyroll para los usuarios de Smart TV de Samsung. Samsung ofrece una experiencia única tanto a los fanáticos como a los curiosos del anime, permitiéndoles registrarse fácilmente y acceder a su anime favorito directamente en la pantalla de su televisor”, dijo Kaliel Roberts, jefe de producto de Crunchyroll.

Crunchyroll cuenta con la mayor selección de títulos de anime del mundo, como My Hero Academia, JUJUTSU KAISEN, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Chainsaw Man y Attack on Titan, así como clásicos tan queridos como Cowboy Bebop, One Piece, entre otros.Crunchyroll está disponible en más de 200 países y territorios, y ofrece la biblioteca de anime más completa y la emisión simultánea de nuevas series poco después de su estreno en Japón.

Esta nueva colaboración garantiza que los usuarios de Samsung Smart TV puedan disfrutar de una experiencia premium de streaming de Crunchyroll desde la comodidad de sus hogares.