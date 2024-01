Dragon Ball Z: Majin Buu se fusiona con Número 18 dando nacimiento a un guerrero llamativo y aterrador

Ha nacido un guerrero del que jamás pensamos hablar, en las aventuras de Dragon Ball Z. Se trata de un personaje destinado a sembrar terror en el universo de héroes creado por Akira Toriyama. Majin Buu, en su estado más primitivo, ha decidido absorber a Número 18, la androide desarrollada por el Dr. Gero de la Patrulla Roja.

Una era de terror se habría adueñado de la Tierra si esta combinación hubiese ocurrido en el canon de las aventuras de Dragon Ball Z. Afortunadamente, se trata de la idea del fan art llamado Vito Alfonso, un ilustrador ya muy conocido para FayerWayer.

Vito combinó las mejores características de cada uno de estos personajes, convirtiéndolo en un brutal villano, del que no somos capaces de darle un género. No nos quemamos la cabeza en ese elemento, ya que no es, ni de cerca, la mayor preocupación.

En donde que hay que poner el foco es en lo que sería capaz este personaje, si tiene todos los poderes en capacidad para representar una amenaza para la Tierra. El poder de Majin Buu, claramente, nadie lo pone en duda. Imaginen ahora que este se combine con el de Número 18.

La androide creada por el Dr. Gero registra un poder sorprendente, imposible de superar para una era de guerreros que se vieron sucumbidos a su poder. No olvidemos que Número 18 venció (y humilló) de una sola patada a Vegeta. Era, en su momento, muy malvada.

Entonces, si eso se combina con todo lo que representa Majin Buu, todos los Guerreros Z estarían en serios problemas.