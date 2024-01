Modelo estadounidense rompe Internet con espectacular cosplay de Abby Anderson, de The Last of Us 2

Abby The Last of Us

La producción de la segunda temporada de The Last of Us confirma que ya hay un nombre para hacer de Abby Anderson. Se trata de Kaitlyn Dever, una actriz de 27 años reconocida por papeles en An American Girl, Justified o Last Man Standing. Sin embargo, con la impresionante popularidad del videojuego, el personaje ya contaba con diferentes interpretaciones en el mundo del cosplay.

Uno que ha llamado nuestra atención, es el que hace la modelo Claire Max. Esta interprete tiene el cuerpo perfecto para hacer el cosplay de Abby Anderson, ya que es peleadora de artes marciales mixtas (MMA).

En su interpretación de Abby, además de vestir los atuendos exactos del personaje del videojuego, también tiene la misma expresión facial, que la convierte en el cosplay perfecto de este nuevo integrante de la familia de The Last of Us.

Abby es presentada como uno de los personajes principales en la segunda mitad del juego, y su historia se entrelaza con la de Ellie. Es una soldado del grupo militar conocido como los WLF (Washington Liberation Front) y es hija del líder de los Fireflies, un grupo revolucionario que apareció en el primer juego.

La historia de Abby es compleja y se centra en temas de venganza, redención y empatía. La narrativa del juego se esfuerza por explorar diferentes perspectivas y desafiar las percepciones del jugador.

A lo largo del juego, los gamers experimentan eventos clave desde la perspectiva de ambos personajes, lo que lleva a una mayor comprensión de sus motivaciones y decisiones.

La inclusión de Abby generó controversia entre los jugadores, ya que algunos encontraron difícil identificarse con ella debido a sus acciones iniciales en la trama. Sin embargo, otros apreciaron la complejidad de su personaje y cómo el juego abordó temas morales y éticos.