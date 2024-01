Dragon Ball Z recibe el FanArt definitivo con esta obra de Androide 18 como la waifu perfecta

Es hora de ser honestos y admitir un legado que resulta innegable, Dragon Ball Z es materia de obsesión para una considerable comunidad de seguidores en todas las ramas concebibles. Por ello es natural que exista una enorme cantidad de piezas de Fan Art generadas a lo largo de la trayectoria de esta franquicia.

En particular el arco de Cell y los Androides se ha vuelto objeto recurrente de fijación por parte de los amantes de esta franquicia.

Y ahora, con el auge del arte creado con el apoyo de plataformas de Inteligencia Artificial, más de una vez fuimos testigos en 2023 del surgimiento de piezas que mostraban películas hipotéticas con actores de Hollywood en donde se narraba ese pasaje.

Donde una pregunta constante se mantiene hasta nuestros días: ¿Cómo luciría la Android 18 en su versión Live Action? Más allá de imaginar qué actriz podría interpretarla el mejor hecho de visualizarse como un ente físico ya es bastante inquietante.

Hoy toca el turno de admirar una pieza que se va por un tono menos realista, pero tal vez incluso más inquietante.

Así luce la Androide 18 en este Fan Art de Dragon Ball Z por namakxin

Desde DeviantArt nos topamos con la impresionante cuenta de namakxin, una artista que cuenta con un impresionante portafolio de Fan Art compuesto por más de 1.400 ilustraciones.

Cada una de estas piezas se apoya en el uso de plataformas de Inteligencia Artificial, pero contrario a la tendencia predominante aquí no se busca un look realista en cada modelo.

Por el contrario, la IA se utiliza para potenciar algunos detalles de texturas y defracciones de luz, pero en su mayoría estamos ante piezas gráficas de lo que ya podría considerarse como “la vieja escuela”.

El arte de este exponente de la comunidad es brutal, pero la pieza que nos ocupa hoy es una inspirada en la Android 18 de Dragon Ball Z que podemos admirar a continuación:

Imagen: DeviantArt | Androide 18 - Dragon Ball Z - Fan Art.

Como podemos apreciar la propuesta de namakxin es particular. El diseño del personaje no se respeta al 100% y algunos rasgos en la fisionomía de la dama no corresponden a los cánones tradicionales del manga y el anime.

Pero aún así estamos ante una pieza admirable que parece mezclar los estilos de trazo occidentales con los de la obra de Akira Toriyama.

Esta ilustración bien pudo haber sido producida por Marvel Comics y eso resulta a su modo admirable.