One Piece nos despierta la urgencia por su regreso a Netflix con este cosplay de Nico Robin

Imagen: Kotaku | Nico Robin seguramente aparecerá en la segunda temporada de One Piece en Netflix pero no con su mejor vestuario que aquí vemos en cosplay.

One Piece es una de las series más kilométricas y longevas en el mundo otaku del anime hoy en día. De modo que, como sería obvio esperar, a estas alturas ha sido objeto de una cantidad descomunal de tributos entre la comunidad dedicada al Fan Art y el cosplay.

Y no vamos a negarlo, Nico Robin es un personaje que siempre ha robado miradas. Pero antes de abordar a esta chica tenemos que admitir algo más: los fans de esta franquicia se han llevado una de las sorpresas más gratas e inesperadas del año pasado con el estreno de la nueva serie Live Action de Netflix.

De manera que ambos factores en combinación se han convertido en la receta perfecta para elevar nuestras ansias por ver ya a la brevedad posible el retorno de esta aventura en su adaptación Live-Action, donde uno de los elementos más esperados es la oportunidad de ver encarnada a esta dama.

Por con semejante reparto de amigos y villanos en la trama, entre toda la galería de personajes obvios a ser objeto de homenajes bajo el formato del complejo arte del cosplay hay algunos secundarios que rara vez se roban los reflectores, pero cuando sucede algo especial pasa. Ya que los artistas tienen un mayor margen de libertad creativa.

Incluso en algunos casos, la labor de su montaje es tan meticuloso y elaborado que su propuesta de vestuario puede superar al que terminamos viendo en las adaptaciones oficiales de series o películas. Tal vez este sería uno de esos casos.

Nico Robin roba miradas con este sobrio tributo cosplay

Nico Robin, por lo que podemos inferir, es casi seguro que aparecerá en la segunda temporada de la serie de One Piece para Netflix. Ya que los primeros episodios se dedicaron a narrar la saga de East Blue con el origen de la inmensa aventura.

Todo está predispuesto básicamente para verla en carne y hueso para la siguiente ronda de episodios, pero por desgracia, no la observaremos en todo su esplendor, ya que no es sino hasta el intenso arco de Enies Lobby que la dama muestra su look más impresionante.

Por fortuna la artista del cosplay, conocida en Reddit como tsukira1n, se ha adelantado un poco para regalarnos una entrañable sesión en honor a esta chica demostrando sus poderes especiales:

Se trata de una fotografía casi casual donde algunos detalles técnicos son superficiales y no muy profundos.

Pero aún así nos deja en claro el impacto visual que puede tener el personaje de Nico Robin, ya que incluso bajo estos parámetros resalta la propuesta visual del homenaje.