¿Por qué hay tanto remake de videojuegos? Sony nos da la respuesta

Las remasterizaciones, a pesar de sus controversias, encuentran justificación en el ámbito comercial al permitir que nuevas generaciones descubran títulos del pasado o para que los usuarios puedan acceder a juegos cuyas versiones originales se han vuelto obsoletas debido a los cambios en el hardware.

A pesar de la percepción de nostalgia o explotación, representan un negocio próspero, y los datos de PlayStation respaldan esta afirmación.

El anuncio de The Last of Us: Part II Remastered generó burlas y críticas en parte de la comunidad, acusando a Sony de sobreexplotar la franquicia, similar a lo ocurrido con otras propiedades intelectuales en años recientes, lo que trajo a colación el concepto de “refritos”.

Sin embargo, una filtración en Insomniac Games reveló información que contradice esta perspectiva, demostrando que las remasterizaciones son exitosas a nivel comercial y están atrayendo nuevos seguidores a la marca de Sony.

Según documentos filtrados, las remasterizaciones de juegos de PlayStation tienen un rendimiento mucho más destacado que los lanzamientos originales. Un caso relevante es Marvel’s Spider-Man: su versión remasterizada para PS5 superó los números de su lanzamiento en PS4.

De acuerdo con la información revelada, Sony identifica tres tipos de compradores: los que adquieren juegos el día del lanzamiento, los que lo hacen después y aquellos que esperan ofertas o cierto tiempo para decidir.

En el caso de la remasterización de Marvel’s Spider-Man, atrajo a una mayor cantidad de jugadores en su primer día y aumentó el número de usuarios que adquirieron una PS5 gracias a este juego, en comparación con quienes lo hicieron en PS4.

The Last of Us: Remastered, The Last of Us: Part I, Uncharted: Legacy of Thieves e incluso los remasters de Nioh también mostraron mejores resultados que sus lanzamientos originales.

Estos datos sugieren que las remasterizaciones de juegos de PlayStation han sido exitosas y representan un negocio próspero para la división de videojuegos de Sony, ya que la respuesta de los jugadores ha sido más positiva que en los primeros lanzamientos.

A la luz de estos resultados, es probable que veamos más remasterizaciones en el futuro.