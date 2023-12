Mikasa Ackerman de Shingeki no Kyojin luce explosiva en esta versión hiperrealista que hace la IA

La creatividad se encuentra con la tecnología en la cuenta de Instagram My Smart Arts, donde un usuario apasionado utiliza la inteligencia artificial de Stable Diffusion para dar vida a versiones hiperrealistas de nuestros personajes de animé favoritos. En una reciente publicación, nos sorprende con una impresionante ilustración de Mikasa Ackerman, la feroz y valiente protagonista de “Shingeki no Kyojin” (Attack on Titan).

Mikasa Ackerman es un personaje central en “Shingeki no Kyojin”, una obra maestra del animé y manga creada por Hajime Isayama. La trama sigue la historia de Eren Yeager, Mikasa y Armin Arlert en un mundo donde la humanidad está al borde de la extinción debido a la amenaza de los titanes, gigantes humanoides devoradores de humanos.

Mikasa, adoptada por la familia Yeager después de perder a sus padres a manos de los titanes, es una figura emblemática en la serie. Dotada de habilidades excepcionales y una determinación inquebrantable para proteger a sus seres queridos, Mikasa se destaca como un personaje fuerte e inolvidable.

Stable Diffusion y el arte hiperrealista

My Smart Arts utiliza la inteligencia artificial de Stable Diffusion para llevar el arte del animé a nuevas alturas. La técnica de difusión estable permite crear imágenes hiperrealistas con detalles sorprendentes, capturando no solo la esencia del personaje, sino también sus expresiones y rasgos de una manera que desafía las fronteras entre la realidad y la ficción.

La última obra de My Smart Arts, que presenta a Mikasa Ackerman en todo su esplendor hiperrealista, ha generado una ola de asombro y admiración en la comunidad del animé. La ilustración no solo destaca la destreza artística del creador, sino que también celebra la profundidad y complejidad de los personajes de “Shingeki no Kyojin”.

Este matrimonio entre inteligencia artificial y animé no solo es un logro técnico, sino también una forma de revitalizar y reinterpretar personajes queridos. La publicación da pie a conversaciones y debates sobre la convergencia entre la tecnología y el arte, así como sobre la continua relevancia y aprecio por obras como “Shingeki no Kyojin” que siguen cautivando a audiencias en todo el mundo.

Mikasa Ackerman - Shingeki no Kyojin @MySmartArts