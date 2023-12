Pornhub revela las estadísticas de videojuegos más buscados y consolas más usadas para sus contenidos

Uno de los sitios de contenidos explícitos para adultos, Ponhhub, ha revelado un extenso informe de estadísticas en su web. Países que mas ingresan en su plataforma, categorías, actrices, actores, dispositivos y todos esos datos que sabemos que se guardan en Internet.

Sin embargo, en FayerWayer, revisando plenamente el trabajo estadístico, encontramos un par de categorías que nos llamó la atención: los videojuegos y las consolas que se usan para ingresar al sitio de contenido erótico.

Videojuegos como Fortnite, Overwatch, Minecraft y Pokémon dominaron las búsquedas en el sitio web. Hay de todo. Usuarios buscaron contenido realcionado a Among Us, Resident Evil, League of Legends, Call of Duty, Mortal Kombat y mucho más. Abajo les dejamos la descripción exacta que Pornhub publica en su sitio de noticias.

Videojuegos Pornhub

Las consolas más usadas

Dentro de las mismas estadísticas, la página web detalla que tres consolas dominaron como dispositivos de uso para acceder al contenido para adultos. Los usuarios de la Sony PlayStation dominaron por mucho en este apartado.

En concreto, 81.7% de los usuarios que accedieron al sitio por consolas usaron los dos más recientes dispositivos de Sony: 40.1 lo hizo a través de la PS4 y 41.6 usó la PS5.

Apenas un 16.7% hizo uso de las consolas de Xbox y un 1.6% acudió a otras consolas que la página no especifica.