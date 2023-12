El futuro distópico de Darling in the Franxx cobra sentido con este cosplay de Zero Two hecho por una modelo rusa

Zero Two Darling in the Franxx

No es muy común encontrarnos cosplays de Darling in the Franxx en las redes sociales. Al menos no con la misma frecuencia de Dragon Ball, Naruto o One Piece. En esta interpretación del personaje principal de la serie, Zero Two, el futuro distópico comienza a cobrar sentido gracias a esta hermosa modelo rusa.

“Be my Darling”, escribe la modelo rusa Kalinka.fox en su posteo de redes sociales, como una especie de juego de palabras con el nombre de la serie y una invitación a disfrutar de su cosplay.

Kalinka.fox tiene 535 mil seguidores en Instagram, que se entienden con un simple vistazo a su feed de manera general. Esta versión de Zero Two no tiene que ver nada con lo que están pensando. Al igual que cada uno de sus cosplay, la modelo realiza un esfuerzo por emular cada una de las características del personaje.

Zero Two es una joven mujer de pelo largo y rosa claro, ojos verdes y marcas de klaxo sapien en su cuerpo. Es una persona impulsiva y apasionada, con una personalidad fuerte y dominante. Es también muy inteligente y adaptable, y tiene una gran capacidad de liderazgo.

La heroína fue creada por el Dr. Franxx, un científico que estaba tratando de crear una nueva raza de humanos que pudieran luchar contra los klaxo sapiens, una raza alienígena que estaba invadiendo la Tierra. Zero Two fue diseñada para ser la piloto perfecta de un FRANXX, y fue entrenada desde la infancia para ser una guerrera.