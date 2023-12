Terribles noticias para los fans de Dragon Ball Budokai Tenkaichi: el nuevo videojuego sólo saldrá en estas 3 plataformas

Dragon Ball Sparking Zero

Bandai Namco sorprendió a sus fans a mediados de la semana pasada, al lanzar el primer adelanto de Dragon Ball: Sparking Zero, que vendría a ser la cuarta entrega de Budokai Tenkaichi.

Este título es de los más esperados para los seguidores de Dragon Ball, ya que aparece la secuela más de década y media después de su más reciente edición.

Las imágenes de la jugabilidad son sorprendentes y el hype de los gamers está por las nubes. Todos estamos contando las horas, días, semanas y meses para esperar que finalmente llegue el juego a nuestras consolas.

Sin embargo, no todo son buenas noticias con respecto a esta saga. De acuerdo con una reseña de 3D Juegos Latam, este videojuego lamentablemente será sólo para las nuevas generaciones de consolas.

Dispositivos como el Xbox One de Microsoft o la PlayStation 4 (PS4) de Sony no tendrán habilitado este juego. En concreto, Dragon Ball: Sparking Zero (o Budokai Tenkaichi 4, como le quieran llamar), sólo saldrá para Xbox Series X|S, PS5 y PC (por medio de Steam).

“Dragon Ball Sparking Zero toma la jugabilidad legendaria de la serie Budokai Tenkaichi y la eleva a otro nivel. Aprende y domina una increíble lista de personajes jugables, cada uno con sus habilidades, transformaciones y técnicas características. Lleva la lucha a arenas que se desmoronan y reacciona a tu poder mientras la batalla continúa. Sacude la tierra. Rompe los cielos. Haz tuyo el poder destructivo de los luchadores más fuertes que jamás hayan aparecido en Dragon Ball”, escribieron desde Bandai Namco en la publicación del tráiler.