The Game Awards: ¿Quienes tienen chance en como mejor atleta y mejor equipo?

The Game Awards ya está en tierra derecha y, dentro de sus nominaciones, se encuentran algunas categorías dirigidas al mundo de los esports. Ya estuvimos hablando sobre los candidatos a mejor juego de esports, y ahora veremos quiénes tienen posibilidades como mejor equipo y mejor atleta.

Mejor equipo de esports

Tenemos cinco candidatos a mejor equipo de esports, de los cuales, creo que casi todos tienen los merecimientos para quedarse con la categoría. Pero vamos por parte.

JD Gaming tuvo un buen primer semestre en League Of Legends. Se quedaron con el título de la LPL de primavera y conquistaron el Mid Season Invitational, el segundo torneo en importancia de la disciplina.

Todo indicaba que se quedarían con el Grand Slam (La LPL de verano y Worlds), pero se cayeron en este último, perdiendo con el histórico T1 de Faker en semifinales. De todos, creo que es el que menos posibilidades tiene.

Gaimin Gladiators tuvo desempeño casi perfecto en la escena de Dota 2 en 2023, quedándose con la mayoría de los títulos que disputó. Sin embargo, tiene un gran dolor: No haber podido conquistar The International, lo que habría sido la cereza del pastel. El Masters de Riyadh tampoco los acompañó tanto, empañando la temporada.

Aún así, creo que algo podría decir, aunque al frente tiene unos pesos pesados.

Team Vitality fue, probablemente, el equipo más dominador de los nominados. Ganó los cuatro torneos Tier S de Counter-Strike con relativa facilidad, siendo solo ENCE la escuadra que los puso en aprietos en el Gamers8 2023. Una escuadra que podría quedarse con el premio tranquilamente.

Los últimos dos equipos son de la escena competitiva de Valorant. FNATIC y Evil Geniuses. El primero comenzó muy fuerte el año quedándose con el Lock In de Sao Paulo y el Masters de Tokio, pero rematando cuarto en el Valorant Champions.

El segundo tuvo un año in crescendo, quedando tercero en el VCT Americas, segundo en el Masters de Tokio y conquistando el Valorant Champions 2023. De los dos y por la histórica base de fans que tiene la escuadra, FNATIC debería ser el que corre con mayor ventaja pra quedarse con la categoría

Mejor atleta de esports

Seis son los nominados a mejor atleta de esports, en una categoría que está muy peleada.

Tal como en el caso de JD Gaming, creo que el que tiene menos probabilidades en su jugador, el coreano Park “Ruler” Jae-Hyuk. Si bien, el tirador fue clave en las conquistas de su equipo, terminó siendo eclipsado en el torneo más importante de la disciplina: Worlds. No lo veo ganando.

Quien tampoco creo que tiene muchas opciones es Phillip “ImperialHal” Dosen de TSM quien, a pesar de ser, probablemente, el mejor de la lista a nivel individual, forma parte de una disciplina con muchas menos luces, como lo es Apex Legends.

El otro jugador que tampoco creo que tenga muchas opciones es Paco “HyDra” Rusiewiez de New York Subliners. A pesar de ser el MVP de la temporada 2023, el jugador de Call Of Duty mezcló algunos resultados muy buenos con otros no tanto, en una escena que tampoco tiene tanta presencia mediática.

Quien sí tiene opciones claras es Mathieu “ZywOo” Herbaut, quien fue puntal del Team Vitality que lo ganó todo en 2023 y uno de los mejores jugadores de la escena de CS:GO de los últimos años.

Otro que también tiene posibilidades es Max “Demon1″ Mazanov, una de las figuras del Evil Geniuses campeón del Champions de Valorant (siendo el MVP del torneo) y segundo del Masters de Tokio.

No obstante, quien probablemente tenga más posibilidades de quedarse con la categoría (sin necesesariamente merecerla) es Lee “Faker” Sang-hyeok, el histórico jugador de T1 y, problamente, el jugador profesional de esports más relevante de la historia.

A pesar de tener un año bastante regular (dos subcampeonatos en la LCK y tercero en el MSI), tuvo dos enormes logros: Ganó con Corea del Sur los Asian Games (junto con Ruler) y se quedó con su cuarto título mundial de League Of Legends, lo que terminó por justificar su presencia acá.

*Este artículo fue redactado por Jona Valenzuela, editor general de PrensaEsports y periodista especializado en esports.