The Game Awards: Revelan cuánto cuesta su trofeo y una que otra curiosidad

Los The Game Awards es lo que todos estamos esperando, más aún desde que se anunciaron sus nominaciones 2023.

Y es que la destacada gala del mundo de los videojuegos no sólo destaca por premiar al Mejor Juego del Año (GOTY), sino que también genera interés en torno a sus famosos trofeos.

¿Cuánto cuesta esta codiciada estatuilla?

El trofeo de los The Game Awards tiene un precio significativo de 2.500 dólares.

Esta cifra puede sorprender, pero es importante destacar que se trata de una estatuilla de alta calidad fabricada por la prestigiosa empresa neozelandesa Weta Workshop.

Conocida mundialmente por su trabajo en las trilogías de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, Weta Workshop aporta con su experiencia artesanal a la creación de estos (carísimos) trofeos.

¡También quiero un trofeo!

Si deseas una de estas estatuillas originales para tu sala de estar, lamentamos informar que la única vía para conseguir una es ganar en alguna de las categorías de los premios.

Ya pasando esta tarea (nada sencilla), los ganadores tienen la posibilidad de solicitar hasta cuatro trofeos adicionales por categoría. Eso sí, asumiendo el costo de cada uno.

Para este reducido número de personas, el precio de 2.500 dólares por cada trofeo se mantiene, aunque incluye el envío internacional y viene acompañado de una caja personalizada con una placa grabada con el nombre del ganador.

Cabe destacar que esto no es negocio. Según ha informado The Game Awards en distintas ocasiones, los ganadores no pueden revender los trofeos, ya que deben firmar un acuerdo comprometiéndose a conservarlos permanentemente.

Aunque no existe la obligación de solicitar trofeos adicionales, la opción está disponible para los ganadores que quieran hacerlo. Así que si eres del 0.00000001% de personas que tiene un amigo nominado y tienes 2.500 dólares de sobra, corre a pedirle que te encargue uno.