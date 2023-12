Review The Game Awards | The GreyHill Incident: Los Aliens no nos trajeron nada nuevo

The GreyHill Incident

Si te contara de un videojuego acerca de Aliens, probablemente no te sorprendería. Si le añadimos que es en el contexto de que están invadiendo la tierra, tampoco te sorprendería. Ahora, si sumamos una historia pobre, fotografía decente, recursos limitados y mal motor gráfico (al menos mal utilizado), por supuesto que tampoco te sorprenderé, pero eso es Th GreyHill Incident, un juego regular que, adivinen… No sorprende.

Ambientado en las típicas granjas estilo fronteras texanas de Estados Unidos, un grupo de granjeros vecinos se prepara para lo que es una inminente invasión alienígena de la que el gobierno prácticamente forma parte, quintándote la opción de pedir ayuda a la policía y valiéndote sólo de un bat de béisbol y una pistola con poquísimas balas.

La historia

Encarnado en Ryan Baker, el juego gira en torno a intentar rescatar a su hijo, para lo cual el pueblo se pone de acuerdo en ponerte todas las dificultades posibles y las tareas más absurdas que puedas imaginar, para evitar un camino directo a su salvación. Pero las cosas no serán tan sencillas ya que habrán múltiples “grises”, como le llaman en el juego a los aliens, rondando los terrenos e intentando abducir todo lo que se les cruce (nosotros! :D).

Para escapar de ellos tenemos 3 formas de lograrlo: dos formas de batalla y un escape una vez que nos hayan atrapado. La primera es utilizar un bate de béisbol, lo que es realmente difícil ya que la mecánica debe ser bastante precisa, y si no lo logras en el momento específico, te toman para intentar abducirte. Si llegas a ese punto, debes machacar el R2, evitando que la barra que aparece se vacíe por completo, de lo contrario… mars attack es tu destino. La última forma es encontrando un revolver y balas, para hacer que los enanos grises coman plomo.

Conclusiones

Una pobre propuesta de hide and seek con rasgos de survival horror retro, en primera persona, con una historia débil, mecánicas incompletas y diálogos que se superponen constantemente (casi todo el juego), sumado a una cortísima duración (aproximadamente de 1.30-2 horas) y uno que otro bug, hacen que este juego, si bien genera un ambiente tenso y te hace pasar un buen rato, no valga la pena si no hasta que esté con un jugoso descuento.

Al calificarlo, le pongo un 5/10. Recuerden seguirme en twitch, en mi cuenta “SurvivalHorrorDoc”, donde estaré jugando todos los juegos que les compartiré por acá.

*Este artículo fue redactado por Leopoldo Peñaloza, Dr. SurvivalHorror, videojugador experto en Horror Games.