REVIEW | Alan Wake II: El thriller psicológico con olor a Goty

No es ningún misterio que Alan wake sea una franquicia existosa, pues nace en la cuna de grandes títulos del survival horror en PS3 como The Evil Within, Dead Space, F.E.A.R, METRO, The last of us, Dead Island, entre tantos otros que sin duda nos marcaron de una u otra forma.

Ahora, ¿por qué entre tanto título notable destaca Alan wake? Personalmente pienso que es una mezcla entre su trama, su fotografía, el misterio y lo bizarro que pueda llegar a ser ocasionalmente, con esos tintes a survival horror antiguo, que pese a no tener mapa abierto, explota de manera formidable los recursos para hacerte sentir amenazado e intrigado.

Alan Wake ha sido aclamado por la crítica y es considerado como uno de los mejores juegos del género “Thriller psicológico”. Foto: Remedy Entertainment

Alan Wake II es un juego que cumple a cabalidad el hype que generó en su promoción: inicia de forma lenta pero grácil, con un rápido descenso a los hechos oscuros y tenebrosos que inician el viaje directo a lo más profundo del terror psicológico, con unos gráficos maravillosos, un juego de sombras y fotografía con su sello particular de matices en los lugares, personas y monstruos precisos, y una música que es simplemente la atmósfera perfecta para complementar una historia oscura, retorcida, con múltiples giros inesperados y una jugabilidad que te hará pasar fácilmente las 20-25 horas para completarlo en su totalidad (y si eres busquilla como yo, unas 35 horas).

Por si no se notó, el juego me encantó, está muy bien logrado en todo sentido. Aquí se nota que Remedy y Epic se sentaron a pensar y no a sacar un juego “rápido” para cumplir metas o fechas. Aquí hay dedicación, amor por los detalles, cuidado por los diálogos, las entonaciones y actuaciones de voz son simplemente soberbias y la jugabilidad es perfectamente compleja como para no entorpecer la experiencia en lo más mínimo.

Captura del trailer de Alan Wake 2 REMEDY ENTERTAINMENT (REMEDY ENTERTAINMENT/Europa Press)

Lo que no gustó tanto

Ya, ok, me gustó… pero ¿qué le podría encontrar de “malo”?. Si me preguntan, creo que los grandes detalles en que se cayó fueron en las cinemáticas estilo “live action” seguidas de primeros planos que dejan en evidencia, que en ese momento, aún hay trecho que cubrir para llegar a ser más realista (díganme purista, pero es algo concreto y observable por cualquiera). Además, al menos en ps5 y en las primeras 2 semanas de juego (quizás para hoy ya se parchó) existía un problema que al girar rápidamente la cámara horizontal, se perdía la textura de ciertas uniones entre muros y/o luces y reflejos que no eran del todo certeros. Fuera de eso, yo no encuentro otros detalles.

Evaluación

Un juego que viene tatuado con tinta de G.O.T.Y. (Game Of The Year) de olor y sabor a que sin cuestionamientos se hará de más de un premio, y con gran justicia, que le ayudarán a graduarse como uno de los Survival Horror y, por cierto, lanzamientos más maravillosos de este 2023.

Si tuviese que calificarlo, le pongo un 9.8/10. Apuesto a que gana al menos en 3 categorías, pero el G.O.T.Y. de este año está durísimo.

Tendremos que ver si el fanservice nintendero es opacado por la dura y oscura realidad de una mente trastornada y sin límites.

*Este artículo fue redactado por Leopoldo Peñaloza, Dr. SurvivalHorror, videojugador experto en Horror Games.