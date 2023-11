Super Mario RPG te permite descargar su manual completamente gratis siguiendo estos pasos

Super Mario RPG es uno de los lanzamientos más esperados para Nintendo Switch en esta temporada de cierre de año. No sólo porque se trata de un remake urgente y necesario a un clásico de culto, sino también por todo el cariño que la comunidad le tiene a este juego.

Todo lo relacionado con el “lavado de cara” que ha recibido el título, para serles honestos, ha detonado gran curiosidad entre propios y extraños, ya que ha ayudado a darle un aire fresco a una producción que de antaño tenía una peculiar identidad visual muy definida. Y para esta nueva encarnación hasta algunos nombres de personajes han “cambiado”.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars originalmente fue un videojuego desarrollado por Squaresoft y publicado por Nintendo para la Super Nintendo Entertainment System (SNES) en 1996.

Siempre tendrá tendrá su lugar en la historia por ser el primer RPG de la franquicia de Mario y por combinar los elementos clásicos de la serie con el combate por turnos y los gráficos en 3D prerenderizados que distinguían a Square por aquella época.

Pero ya han pasado casi 30 años y algunas cosas han cambiado. Aunque nunca se pierde el gusto por poder descargar algo sin costo alguno.

El manual del nuevo Super Mario RPG lo puedes descargar gratis así de fácil

Super Mario RPG en su momento fue un éxito comercial y de crítica, y se considera uno de los mejores juegos de rol de la SNES. Fue elogiado por su humor, su historia entrañable y su jugabilidad innovadora. A la par que el título fue también el primer paso de Nintendo en el género que le sirvió de inspiración para otras series de la compañía, como Paper Mario.

Pero incluso desde aquel entonces había ya un pequeño gran detalle, que poco a poco se ha ido olvidando en la industria moderna, pero que en aquel entonces hacía la absoluta diferencia en la experiencia final del usuario: la existencia de un manual físico de instrucciones con toda la información básica para dominar el juego.

Super Mario RPG tuvo un impacto significativo en la comunidad gamer. El juego ayudó a popularizar el género de los juegos de rol en las consolas domésticas, y demostró que los personajes familiares de Mario podían funcionar bien en un entorno de este tipo. Pero esto se debió en buena medida gracias al manual que venía con el cartucho.

Culex Super Mario RPG

Sin embargo, como todos sabemos este tipo de manuales son cada vez menos comunes, sobre todo ahora que las descargas digitales toman mayor peso día tras día.

Por fortuna la gente de Nintendo ha tenido el detalle de liberar en formato PDF el archivo de impresión final con todo el manual del nuevo Super Mario RPG. Se puede descargar gratis simplemente dando clic aquí.

Por desgracia dicho manual sólo ha sido liberado en idioma japonés por el momento. Aunque es posible que más adelante repitan el movimiento por lo menos con su versión en inglés.