Jefe creativo de Naughty Dog habría confirmado de manera insólita The Last Of Us Parte III

The Last Of Us para PlayStation 5 tendrá una segunda parte. Está más que confirmado que en el 2024 llegarán nuevas aventuras del desarrollo de Naugthy Dog. Sin embargo, el jefe creativo de la empresa, Neil Druckmann, podría haber confirmado la parte III del exitoso título.

El mundo gamer y el del entretenimiento espera tranquilamente la llegada de The Last Of Us II. Pero esta especie de confirmación pone todo de cabeza y eleva el hype de la comunidad gamer.

¿Qué pasó? A través de la red social X, Gustavo Santaolalla emite un posteo en el que agradece un reconocimiento que le otorga la organización del Latin Grammy por su trayectoria. “Me lleno de gratitud y emoción. Tuve el honor de recibir el Premio a la Trayectoria de la Academia Latina de la Grabación. Gracias por este increíble reconocimiento”, escribió el escritor, músico y compositor.

La respuesta inmediata, citando posteo, viene de parte del jefe creativo de Naugthy Dog, quien además de felicitarlo le habla de todos los proyectos que tienen por delante. “Felicidades, maestro. Qué increíble cuerpo de trabajo. (Pero tenga en cuenta... ¡tenemos mucha más colaboración por delante!)”, le dijo Neil Druckmann con un GIF de Joel, según reseña de Alfa Beta.

Congrats, maestro! What an incredible body of work!



(But keep in mind... we have a lot more collaboration ahead of us!) https://t.co/ElkmwHt4sv pic.twitter.com/3hsH8nwf3h — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) November 14, 2023

Aunque se podría tomar con que se vienen trabajos relacionados a la segunda temporada de la serie de HBO Max, el Joel que usa el jefe creativo de Naugthy Dog es el del videojuego. Entonces, no queda otra que presumir que The Last Of Us tiene mucho por delante.