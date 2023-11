Dragon Ball Z: El motivo por el que Goku dejó de hacer la transformación del Super Saiyajin 3

El Super Saiyajin 3 apareció para dejar sin palabras a todos los guerreros de Dragon Ball Z y a quienes crecimos viendo la serie en los años 90. Goku alcanza este modo tras su entrenamiento en el más allá, después de haber muerto en la pelea contra Cell.

El protagonista de la serie baja a la Tierra por un día, para visitar a sus amigos y familia, y lamentablemente coincide con uno de los mayores caos a los que se han enfrentado los Guerreros Z: las amenazas de Majin Buu.

Para aquel entonces, sabíamos que Goku no la hacía porque, al estar muerto, no podía consumir tanta energía y acortaba su estancia en el mundo de los vivos. Sin embargo, cuando regresó de la muerte no lo vimos ejecutando esta transformación, salvo algunas excepciones.

Gokú Super Saiyajin 3

Gokú Super Saiyajin 3

¿Por qué no se convertía en Super Saiyajin 3? Esta transformación era muy superior a la del Super Saiyajin 2 de Gohan, pero la realidad es que, según palabras del mismo Goku consumía demasiada energía durante una pelea. Entonces, si el rival estaba en nivele similares de poder, estar en este modo lo iba a hacer perder por cansancio.

De esta manera, para los saiyajines no era opción estar transformado en Super Saiyajin 3. Es por eso que Goku no la usa más, nunca vemos a Vegeta ejecutándola, ni a Gohan alcanzándola. Todos deciden ir por el Ultra Instinto, Ultra Ego o Beast.

La transformación del Super Saiyajin 3 solo fue realizada por Goku y Gotenks, fusión de Goten y Trunks.