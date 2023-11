El anime de Zelda: Ocarina of Time ya tiene fecha de estreno

Zelda Ocarina of Time X Ghibli: Castle Town Captura de pantalla - Zelda Ocarina of Time X Ghibli: Castle Town

La franquicia de The Legend Of Zelda tiene millones de fans en el mundo, gracias a videojuegos de altísima calidad en, prácticamente, todas las generaciones de consolas.

Y generalmente, un buen juego puede derivar en otros productos para ampliar su lore o tener un nuevo punto de vista sobre su historia. En ese punto es que pronto veremos un anime al estilo Ghibli, que verá la luz el próximo 21 de noviembre.

¿Su nombre? “Castle Town”, una serie creada por el usuario RwanLink y que adaptará The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time con una estética similar a las obras de estudio Ghibli. Para muchos, el mejor videojuego de la historia.

Según comentan en Vandal, el usuario es conocido en la comunidad por su trabajo homenajeando la saga, por lo que la expectativa es muy alta. El material fue creado con Unreal Engine 5, y el teaser se ve espectacular.

Zelda es uno de los grandes caballos de batalla de Nintendo, pero aún no se sabe por qué la compañía sigue sin darle una oportunidad de arrasar como ya ha hecho con su figura principal: Mario.

A ver si la recepción de este material puede dar el empuje para ver una versión oficial por parte de Nintendo, para una franquicia que pareciera solo entregar alta calidad.