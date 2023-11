La Tesla Cybertruck de Elon Musk falla en la prueba de rendimiento: no pudo subir una pendiente de poca inclinación

Las primeras Tesla Cybertruck, fabricadas por la empresa de Elon Musk, no recibieron buenas calificaciones en las pruebas de rendimiento. El vehículo eléctrico, que supuestamente es para ser usado en todo terreno, no fue capaz de funcionar de manera eficiente en un entorno rústico.

El sitio Motor Pasión se hace eco de tres videos que postea la cuenta de X de Dima Zeniuk, en el que se aprecia claramente que el rendimiento de la Cybertruck deja mucho que desear.

La camioneta pick-up no fue capaz de realizar las tracciones necesarias al momento de subir una pendiente poco inclinada, en una vía de arena. Al coche eléctrico no le fue bien en entornos diferentes al asfalto. Otro de los inconvenientes que marca el sitio mencionado, son los giros cerrados, los cuales por su estructura no se hicieron muy bien.

Sin embargo, estas que aparecen en el video no pertenecen a las primeras que recibirán los usuarios de Tesla que las compraron hace cuatro años, y que comienzan a llegar a finales de este mismo mes. Habrá que esperar las reseñas de quienes adquieran el vehículo todo terreno de Tesla Motors.

Tesla Cybertrucks being tested off-road at Hollister Hill RSVA ! 🏜️ pic.twitter.com/abKyBRLLLZ — Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) October 23, 2023

Blindaje antibalas

Las camionetas vienen con un blindaje antibalas en su exterior. El mismo fue puesto a prueba por Joe Rogan en el podcast The Joe Rogan Experience, en un episodio que hizo junto a Elon Musk.

El conductor del show le disparó con arco y flecha de metal, a una distancia de unos cinco metros. Y aunque no la atravesó sí le hizo una abolladura.

Características de la Cybertruck

La Cybertruck tiene un diseño futurista, con una carrocería de acero inoxidable y una forma angular. Sus dimensiones son de 5,8 metros de largo, 2,0 metros de ancho y 1,9 metros de alto.

Son tres las versiones en las que estará disponible: