Castlevania dispara el furor por la serie de Netflix con este genial cosplay de Alucard

Una de las más grandes sorpresas recientes que nos regaló Netflix fue sin lugar a dudas la adaptación milagrosa y casi imposible de One Piece. Pero en un segundo lugar no tan lejano estaría el nuevo anime de Castlevania: Nocturne, una nueva saga que retoma elementos de un videojuego de culto en la franquicia: Rondo of Blood.

El trabajo con esta nueva etapa de la serie animada ha sido tan buena que la comunidad dedicada al Fan Art y el Cosplay no ha dudado ni un segundo en montar una admirable serie de tributos de todo tipo.

Hace algunos días vimos cómo Annette se había convertido en el eje de una interesante sesión de disfraz en donde la chica adquiría un matiz curioso jamás visto antes en el anime.

Robusteciendo con ello una curiosa tendencia en donde hemos visto cómo algunos personajes no protagónicos ni predominantes en la trama, tanto del videojuego como del anime, han sido los favoritos de los artistas.

Pero en esta ocasión tenemos como eje principal a una de las personas con mayor peso en toda la mitología de la saga, un sujeto que termina conectando todo a un nivel inesperado.

Este cosplay de Alucard conecta Castlevania: Nocturne con todo el universo de la saga

Si ya tuvieron oportunidad de ver Castlevania: Nocturne recordarán que su trama tiene lugar 300 años después de los eventos de la serie original de cuatro temporadas. De hecho eso significaba que no veríamos a ninguno de los personajes protagónicos de esa primera serie.

Pero para sorpresa de fans casuales y más devotos nos topamos con la sorpresa de que esta serie tiene como personaje principal al último miembro del linaje los Belmont: Richter Belmont, todo en el marco histórico de la Revolución Francesa. El siguiente párrafo revela un spoiler serio que es prudente abordar, así que recomendamos discreción:

Durante casi toda la trama no parece haber muchos guiños, alusiones o vínculos con la serie original, pero no es sino hasta los momentos finales de la primera temporada de Castlevania: Nocturne que Alucard aparece de regreso en la historia.

Este pequeño gran detalle conecta con la primera era del anime en la plataforma de streaming pero también representa el instante en donde se marcan las bases para una nueva etapa que conectaría con otros juegos de la franquicia más populares.

Es bajo este contexto que la artista del cosplay, taryn_cosplay, ha montado un impresionante homenaje tomando como personaje central a Alucard:

Es sin lugar a dudas uno de los mejores tributos que hemos visto en años recientes.