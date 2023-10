Inteligencia artificial revela cuáles son las mejores cinco consolas de videojuegos de la historia

“La elección de las ‘mejores’ consolas de videojuegos de la historia puede ser subjetiva y depende en gran medida de las preferencias personales y de la generación de jugadores a la que pertenezcas”. Eso opina ChatGPT, el renombrado chatbot impulsado por inteligencia artificial (IA) de OpenAI.

A continuación, compartimos una lista de cinco consolas que “generalmente se consideran como algunas de las mejores en la historia de los videojuegos”.

Super Nintendo Entertainment System (SNES)

Lanzada en 1990, la SNES es conocida por su impresionante catálogo de juegos, que incluye títulos icónicos como “The Legend of Zelda: A Link to the Past,” “Super Mario World” y “Chrono Trigger.”

Nintendo Entertainment System (NES)

Lanzada en 1985, la NES revivió la industria de los videojuegos en América del Norte. Juegos como “Super Mario Bros.” y “The Legend of Zelda” se convirtieron en clásicos instantáneos.

NES y SNES Nintendo

PlayStation 2

Lanzada en el año 2000, la PS2 es la consola más vendida de todos los tiempos. Ofreció una gran variedad de juegos, desde títulos exclusivos como “Metal Gear Solid 2″ y “Grand Theft Auto: San Andreas” hasta una amplia selección de juegos deportivos.

PlayStation 2 Foto: SONY

PlayStation 4

Lanzada en 2013, la PS4 fue una de las consolas más exitosas de su generación. Ofreció una gran variedad de títulos de alta calidad, incluyendo “The Last of Us Part II,” “God of War” y “Uncharted 4.”

PlayStation 4 Foto: SONY

Xbox 360

Lanzada en 2005, la Xbox 360 fue una consola influyente que popularizó los juegos en línea y presentó éxitos como “Halo 3,” “Gears of War” y “Mass Effect”.

Xbox 360. Lanzada el 22 de noviembre de 2005. Foto: Microsoft

La IA agrega que “es importante recordar que esta lista se basa en la popularidad, la influencia y la calidad de los juegos disponibles en estas consolas, pero hay muchas otras consolas notables en la historia de los videojuegos que también merecen reconocimiento”.

Las preferencias personales pueden variar ampliamente, y algunas personas podrían incluir consolas como la Nintendo 64, la PlayStation 1, la Xbox One, o incluso la Nintendo Switch en su lista de las mejores.