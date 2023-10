Review | Marvel’s Spider-Man 2: una gran alianza entre Peter y Miles con mucho para hacer

El lanzamiento más esperado del año por los fanáticos de Marvel. De eso no hay duda. Marvel’s Spider-Man 2 tiene como desafío encantar a varios públicos: gamers avanzados, jugadores ocasionales, fanáticos de Marvel, fanáticos tal vez de sólo Spidey, y cuántas sean las combinaciones posibles de estos perfiles. Eso sin contar otros factores como la edad o si han jugado o no las entregas anteriores. Un desafío completo.

¿La gran novedad? Ahora puedes jugar con Peter Parker y con Miles Morales en el mismo juego. Una fusión que no era secreto, pero que una vez que los tienes con el control con la mano, se siente la emoción.

Respecto a la expectativa con el juego: acá no llegaron a inventar la rueda, si no que a inyectarle esteroides y de una manera muy buena y eficiente. Marvel`s Spider-Man 2 es un videojuego que entretiene, que da muchísimas horas de juego, que logra un magistral mundo abierto y que demuestra ser digno sucesor de los videojuegos que lo anteceden. Todo videojuego tiene sus pro y sus contras. Algunos le critican que no es novedoso, pero a nosotros nos gusta. Es continuidad, pero de una fórmula que funciona. Y en este review, te explicamos por qué.

Comprendiendo el legado tras el juego

Insomniac Games sabe lo que hace desde el minuto uno con el Hombre Araña. Tras el lanzamiento de Spider-Man en 2018, para la entonces PlayStation 4, se sabía que era un videojuego poderoso, bien logrado y que podía abrir el camino hacia más contenido.

De hecho, Marvel’s Spider-Man fue elegido el mejor juego del año por desarrolladores japoneses en diciembre de 2018 y también fue nominado al GOTY (Juego del año por The Game Awards) pero fue derrotado por God of War y no obtuvo dicho galardón.

Luego llegaría en 2020, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales con un lanzamiento tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. El videojuego nos presentó un nuevo superhéroe arácnido que encantó a millones. Competitivamente, este videojuego no fue nominado para GOTY, pero si tuvo otras tres nominaciones en The Game Awards del año 2020: Mejor Actuación, por Nadji Jeter como Miles Morales, Mejor Juego de Acción/Aventura y en la categoría “Player’s Voice”. No ganó premios, pero Miles quedó en nuestra retina.

Sin embargo, ambos juegos han sido destacados por la comunidad tanto de videojugadores, como de fanáticos de Marvel como aciertos: con un mundo abierto bien desarrollado y buenas historias. Este es sin duda el principal motivo por lo que Marvel’s Spider-Man 2 genera una alta expectativa.

PlayStation

Spider-Man para un PlayStation 5 que ya tiene más recorrido

Anunciada en 2019 y lanzada a finales de 2020, PlayStation 5 estaba recién instalándose en los hogares de los jugadores en el lanzamiento de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Por lo que Marvel’s Spider-Man 2 llega para una PlayStation 5 más madura, punto no menor, considerando que ahora es una consola que los desarrolladores conocen más en profundidad, y por ende, tenían la oportunidad para sacarle el máximo provecho.

En parte esto se logró: hay un evidente esfuerzo del estudio de PlayStation en mejorar en comparación con las entregas anteriores. Lo notamos en un combate que se siente más pulido, con un desplazamiento es más fluido y atractivo a la hora de jugar: realismo. Pero como también tenemos que ser neutrales, hay detallitos que encontramos y que asumimos que podrán repararse con alguna actualización: como barandas que se atraviesan con el personaje. Pese a esos detalles, explorar Manhattan en esta entrega es toda una experiencia: los reflejos en los edificios, la sensación al volar y más.

Spider-Man 2 PlayStation 5

Tal vez no nos agradó con un “hype” ultra alto esto de los trajes con alas (los círculos de ruta nos recuerdan a varios juegos muy infantiles, aunque ayudan bastante como guía). Pero sí hay que reconocer que le da un dinamismo diferente a la aventura. Y no es lo único, insistimos en que si “demasiada continuidad” en algunos aspectos puede ser lo negativo, “fluidez y eficiencia” es su punto fuerte.

Playstation

Por ejemplo, tus dos personajes (porque recuerda: ahora tienes a Peter Parker y a Miles Morales en el mismo juego) adquieren habilidades que aprovechan para desplazarse mejor:se impulsan explosivamente con la elasticidad de su telaraña y con eso, hacen una suerte de efecto cañón para ser propulsados hacia arriba. Son movimientos que te hacen sentir más adrenalina al jugar.

Y hay muchos más movimientos para que descubras. Así que vamos de lleno al modo de combate.

Combate y más: Te sentirás como niño en una buena navidad

¿Alguna vez tuviste una navidad en la que Santa Claus se esmeró mucho? Así se siente el árbol de habilidades que puedes desbloquear para tus personajes. Y de hecho son tres árboles de habilidades diferentes: uno para Miles, uno para Peter y uno que comparten ambos.

Y es la suma del legado y más. Con Peter tenemos las habilidades propias de Iron Spider, que ya vimos en el primer juego. También tendrás las habilidades de simbionte. Con Miles vuelve el veneno eléctrico de su juego protagónico y se suma una nueva paleta de habilidades eléctricas más potentes.

Estas skills pueden combinarse, si pertenecen al mismo Spidey. Todo personalizable, cambiante, a la medida. Los trajes y más complementos transforman esto en una locura.

El modo de combate se torna muy completo y esto es un gran atractivo. Si tienes ese impulso “coleccionista”, querrás obtenerlo todo. No olvides que los puntos de habilidad se consiguen subiendo de nivel, así que en algún momento te va a tocar elegir qué Spider-Man potencias primero, lo que nos parece un trato justo.

Tampoco te estreses pensando en grandes combinaciones: la simpleza de las entregas anteriores a la hora de pelear, sigue ahí. En simple, “te permite dejarte llevar por la emoción”. La cantidad de combos es manejable y la ventana para esquivar te da un buen tiempo. Pero no creas que te vas a aburrir: los enemigos de a poco serán más difíciles de derrotar y eso te mantendrá con ganas de seguir, siempre un desafío.

Aunque la forma de pelear puede ser un tanto mecánica (repetitiva), dependerá de ti también ir variando tu estrategia. De hecho, te lo recomendamos para darle un gancho aún mayor a tu experiencia.

Artefactos, nuevas habilidades nuevos trajes y más, serán clave para armar tu propia y personalizada estrategia. Insistimos: como niño en navidad. Y además estáte atento a tu alrededor: siempre podrás lanzar algo como proyectil, utilizar estructuras y dejar un poco de desastre por la ciudad. Una clave: si logras contra atacar a tiempo, tendrás una buena ventana para conectar ataques. Dominar esto será clave.

Otro detalle: el modo sigilo se puso un poco más difícil, pero atrae.

La historia: uno de los puntos más atractivos

En Marvel’s Spider-Man 2 , como ya te hemos señalado, la historia está protagonizada tanto por Peter Parker como por Miles Morales. Por este motivo, tendrás que ir alternando el control entre ambos, según el guión y a ratos por gusto.

Todo parte con la llegada de Kraven a la Gran Manzana. Se trata de un despiadado cazador que no se conforma con dar caza a simples bestias y comienza a atacar la ciudad. Sin caer en spoilers, es una historia que juega con el ritmo y los clímax: con momentos altos y bajos. Si en algún momento crees que va a la baja, insistimos: sigue un poco más. Como es un videojuego largo, no esperes estar siempre en estado de alerta o alegría máxima.

Los guionistas de Insomniac Games han hecho un trabajo increíble para construir un relato interesante y coherente. Y cada cosa cuenta. Protagonistas y villanos reinterpretan de cierta manera algunos arcos argumentales de los cómics: así que reconocerás a varios sin duda. Peter revestido con el simbionte y experimentando las consecuencias sin darse cuenta, es un clásico, pero sufrirás con este nuevo relato de Venom. El Dr. Connors también será relevante. Es entretenido ir viendo como todos se van hilando en la historia.

En las luchas personales, Peter Parker lucha por ayudar a su amigo (sí, ese amigo) mientras paga la hipoteca de su casa, y Miles Morales lidia con sus responsabilidades como arácnido, su ingreso en la universidad y nuevas realidades en su familia. Tus personajes siguen ahí.

De hecho, recuerda que al final del primer videojuego, muchos nos preguntábamos qué pasaría con Harry Osborn y eso es algo que se resuelve en las primeras horas del videojuego, pues Harry se convierte en un personaje principal: el amigo a rescatar.

Las apariciones de Mary Jane son un tema: en el relato bien, pero en los espacios jugables (con ella) hay enemigos torpes, que le dan una cierta ventaja y es un tanto excesivo. Es algo innecesario, que ha generado reacciones un tanto negativas en los pocos espacios donde jugadores se han referido a este tema. No haremos más spoiler, pero sumando y restando, la historia se convierte en una montaña rusa con altos y bajos, pero que te mantendrán en movimiento.

Marvel's Spider-Man 2 / Playstation / Insomniac Games

Un videoejuego para todos: accesibilidad

Un aspecto que se suele pasar por alto es la accesibilidad, tal vez porque muchos de los que escriben los reviews iniciales no tienen la necesidad de usar estas herramientas. Pero hay que destacar todo lo que este título tiene disponible, partiendo por el hecho de que hay modificadores del nivel de desafío y asistencias de juego.

También vuelve la asistencia en persecución, que es una función de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Marvel’s Spider-Man Remastered que reduce la velocidad máxima del objetivo, aumentando el intervalo de tiempo antes de que escapen, agarrándose automáticamente al objetivo cuando está al alcance y reacomodando la cámara hacia el objetivo cuando presionas R3.

Marvel's Spider-Man 2 / Playstation / Insomniac Games

Esto permite a jugadores con temas motrices poder disfrutar sin dificultad algunas cosas como los sistemas de desplazamiento de balanceo y el nuevo sistema de alas de telaraña.

Descripciones de audio que proporcionan contexto visual y agregan narración a las escenas cinematográficas e incluso los eventos de tiempo rápido, los controles de frecuencia de audio y la total y absoluta compatibilidad con el Access Controller para la consola PlayStation 5, entre otras cosas, lo transforman en el lanzamiento que más se ha preocupado de este aspecto, en lo que hemos revisado este año.

PlayStation Access

Conclusiones: una gran continuación para esta saga

Marvel’s Spider-Man 2 es un gran paso en esta historia. Buen heredero de las entregas anteriores. Al inicio no nos impacta mucho, porque nos recuerda mucho a los otros juegos de la saga (hay que decirlo). Pero en la medida que se va avanzando en el juego, y se van desbloqueando nuevas habilidades, y trajes y avanza la historia, atrapa.

El cómo la historia tiene altos y bajos, y el cómo responde cosas de las entregas anteriores (como la relación Peter-Harry) es una clara invitación a aquellos jugadores que han seguido de cerca a los Marvel’s Spider-Man de PlayStation. Pero como señalamos al inicio: la audiencia es amplia. A veces las cinemáticas aburren un poco, pero eso responde a esta fuerte tendencia de los videojuegos potentes en que tienes un gran porcentaje de película entre medio del juego. Todo esto para complementar un gran relato, ese punto se los damos. Pero a veces aburre un poco.

Los fanáticos de Marvel amarán la manera en que logran hilar a los villanos y como se convergen los dos protagonistas arácnidos en todo esto. Es una oda a detalles de los cómics que los fans reconocerán.

Marvel's Spider-Man 2 / Playstation / Insomniac Games

Pese a todo esto, que es muy positivo, lo de las alas para volar no nos emocionó al nivel que se esperaba (o tal vez la expectativa era muy alta). Sentimos que el juego tiene otros fuertes a destacar, como su impresionante mapa, sus múltiples misiones y los tres árboles de habilidades (¡Tres!).

El tema de accesibilidad es un punto fuerte. Es bueno esto de poder nivelar, sobre todo pensando jugadores ocasionales y especialmente en personas con capacidades diferentes. Pero si ya se puede, “nivelar en detalle”, sentimos que hay momentos en que deberían “darnos el control” y confiar más en el jugador: porque hay momentos de caos en los que quisiera tener más acción y “paff”: cinemática. Es como si el juego no confiara en ti y en tu habilidad. Podemos, confíen.

Marvel's Spider-Man 2 / Playstation / Insomniac Games

Como podrán ver, este videojuego genera muchas emociones, distintas. Y eso también es un atractivo: atrapa y enamora. Con sus pro y sus contra, es un juego que logra el objetivo: entretener. Viajar a toda velocidad por los techos de Manhattan; escalar las paredes y sentir que no hay límite es algo que siempre vamos a amar. Bueno, si amas la idea de volar, ahora igual se puede.

Si hay algo que podemos decir que no nos gustó, fue tener tanta cinemática seguida en momentos que queríamos el control. Lo de las alas que sentimos que se publicitó más que los árboles de habilidades (y que nos interesaron más), el tema de MJ y uno que otro detallito que vimos al jugar. ¿Salto gráfico respecto al anterior, considerando los años entre uno y otro? No fue tan visible (o la expectativa fue muy alta).

Y lo que nos gustó: la historia, la creatividad para unir a ambos protagonistas de una manera brillante, el cómo sumaron a a los villanos. Los modos de pelea, nutridos con estos tres increíbles árboles de habilidades, los trajes y todo lo que podías combinar. El mapa: los detalles, la gran cantidad de misiones y cosas por hacer.

En resumen, es un juego que entretiene, que brilla, que es llamativo y que sube de nivel respecto a sus predecesores. Tal vez esperábamos más, pero el resultado fue más que satisfactorio. Nuestra nota es un 8,7, considerando todo lo anteriormente mencionado y sin dudas esperamos más sorpresa de nuestros queridos hombres araña de Nueva York.

Disponibilidad

Spider-Man 2 estará disponible para todos los jugadores de PlayStation 5 a partir del viernes 20 de octubre tanto en versión digital como física. Recomendado para que lo sumes a tu colección.