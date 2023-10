Dragon Ball DAIMA: La cruda realidad de por qué la franquicia hace esta nueva historia y no continúan el animé

El tráiler de Dragon Ball DAIMA, nuevo animé de la franquicia de Akira Toriyama que se reveló en la Comic Con de Nueva York, generó un intenso debate entre los fanáticos de la franquicia japonesa.

Algunos critican que la serie transforme a los personajes en niños, haciendo referencia a que es un reciclaje de Dragon Ball GT, mientras que otros están con altas expectativas de lo interesante que pueden ser estas nuevas historias.

Sin embargo, en el sitio Adsl Zone hay un informe que se basa en reportes de Japón en los que se destruye esto nuevo que pretenden hacer con Dragon Ball. Si bien es cierto que muchos esperábamos la continuación de Super, con los arcos ya desarrollados de Moro y Granola, Toei Animation decide ir por algo nuevo, que destaca por contar con el diseño e historia de Akira Toriyama.

¿Por qué lo destruyen? El informe del sitio mencionado indica que la realidad es que se van con Dragon Ball DAIMA debido a que hace Shueisha sufrió la pérdida de la licencia de Dragon Ball, después de que el ejecutivo Akio Iyoku renunciara a la empresa y formara su propia compañía, a la que llamó Corporation Capsule Tokyo.

¿Cuál diseño niño te ha gustado más de Dragon Ball Daima y cuál odias con todo tu corazón?🤪#DragonBallDaima #DragonBallSuper

Dicen que este personaje, histórico en los diseños y trabajos de Dragon Ball, cuenta con la licencia para seguir desarrollando historias de Goku y el resto de los Guerreros Z. Reseñan que Akio Iyoku es la mente maestra detrás del regreso de Broly, y el responsable de pujar para que Gohan tuviera relevancia, tal y como ocurrió en Dragon Ball Super: Super Hero.

Entonces, lo que se rumorea es que este ejecutivo sí quiere darle continuidad a las historias de Dragon Ball, que vayan bajo la misma línea de las aventuras originales. Lamentablemente, al no contar con el OK de Akira Toriyama, lo que haga no será canon.

De igual modo, no podemos matar una serie de la que todavía no hemos visto nada. Esperemos que primero salga y después cada quien tendrá su opinión sobre el argumento de las aventuras. En el caso de quien escribe estas líneas, la expectativa sobre Dragon Ball DAIMA es buena. Quizás sea una redención de Dragon Ball GT, algo que necesitamos todos los fanáticos de la serie.