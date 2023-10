Teoría basada en Dragon Ball Super revela que la victoria de Goku sobre Freezer en Namekuseí es una farsa

La victoria de Goku sobre Freezer es uno de los momentos más icónicos de la historia de Dragon Ball. No solo porque el guerrero de la Tierra derrota al Emperador del Universo, sino porque lo hace ejecutando por primera vez la transformación del Super Saiyajin.

La misma serie se ha encargado de darle a Freezer el lugar que se merece, al ser el mejor villano de todos lo que han enfrentado los Guerreros Z. Tanto que en Dragon Ball Super parecieran sugerir que la victoria de Goku sobre el conquistamundos es una farsa.

Una teoría que aparece en una reseña de MeriStation explica que Freezer tenía un arma secreta que nunca usó porque Goku se fue del campo de batalla, sintiéndose ganador.

Quizás la teoría tenga varias fallas. En primer lugar, Goku se va del lugar porque el planeta va a explotar y Freezer ya había agotado todas sus energías lanzando un ataque sin sentido al saiyajin. Además, el Emperador del Universo estaba cortado por la mitad después de haber sido víctima de una especie de Kienza que había hecho el mismo.

Entonces, basados en esto, Goku ganó bien su batalla.

La técnica secreta de Freezer

La teoría de que Freezer tenía una técnica secreta se basa en Dragon Ball Super. Específicamente en el Torneo de la Fuerza, en donde vemos a Frost, del Universo 6.

Este villano, que viene a ser una versión alterna de Freezer, tiene una técnica llamada aguijón venenoso. Entonces, la teoría dice que Freezer hace lo mismo y no lo usó contra Goku.

Vamos entonces por partes. El hecho de que no la usara en Dragon Ball Z, no es culpa de Goku. No se gana con la fuerza, se gana también con la inteligencia y habilidad para saber usar las herramientas en un campo de batalla.

Pero vamos a suponer que Freezer la tenía como último recurso. Si fuera este el caso, el mismo villano quedó cortado por la mitad, sin chances de poder usar esto contra su adversario.

Así que la victoria de Goku sobre Freezer es genuina y legítima. No hay cabida para este tipo de teorías.