Dragon Ball revela uno de sus secretos más torcidos: el diseño original de Mr. Popo

¿Alguna vez se habían preguntado cómo era el diseño original que imaginó el maestro Akira Toriyama para el personaje de Mr. Popo cuando llegó el momento de integrarlo a la trama de Dragon Ball?

No los culpamos si jamás lo habían hecho, la realidad es que la gran mayoría de los fans casuales de este manga y anime jamás nos lo habíamos cuestionado. No al menos hasta no toparnos antes con algunos otros bosquejos de otros personajes.

Hace algún tiempo, por ejemplo, les compartimos los trazos iniciales del villano que terminaría siendo Majin Boo (conocido en América Latina como Majin Buu) y eso nos ha despertado una real curiosidad por todo el proceso creativo de este legendario mangaka.

Cada vez que nos topamos con los diseño iniciales de un personaje secundario o antagónico de Dragon Ball nuestra franca impresión es que Toriyama tenía muy claro el tono general del personaje, pero mantenía muchas variables en el aire sin aterrizar.

De modo que a veces al ver estos primeros bocetos nos topamos muchas veces con personajes no encajan totalmente con los que terminamos conociendo en la historieta o la versión animada.

El caso con Majin Boo fue inquietante, sobre todo con uno de los dibujos, pero ahora con Mr. Popo es casi perturbador el abismo entre todas las ideas.

Así era Mr. Popo en los primeros bosquejos de Akira Toriyama para el manga de Dragon Ball

Partamos primero de lo básico, para quienes no conozcan o por algún motivo ni siquiera ubiquen al querido Mr. Popo. Se trata de un personaje de la serie de anime y manga de Dragon Ball que, como ya resaltamos, fue creado por Akira Toriyama.

En sentido estricto este muchacho es un ser místico que funge como asistente del Guardián de la Tierra, el dios protector del planeta, conocido popularmente en la mitología de esta franquicia como Kamisama.

Tal vez lo que más llama la atención de Mr. Popo es su apariencia peculiar, con su baja estatura, su piel oscura, los labios rojos, las orejas puntiagudas, el turbante blanco y su rostro tan expresivo como cómico.

Pero es no fue siempre su diseño original, así lo muestra este bosquejo publicado originalmente en la serie de libros Dragon Ball Daizenshuu, en donde se recopilan los trazos iniciales de Akira Toriyama para casi todos los personajes de la saga:

Imagen: Jump | Mr. Popo y sus bocetos originales.

Como podemos observar en algún punto muy inicial Mr. Popo iba a ser un ente de cuerpo muy extraño con una cresta, que no lucía precisamente amigable, aunque sí inconfundible.

En un intento posterior Toriyama al parecer había convertido al ayudante en alguien de la misma raza que el viejo Kamisama. Pero luego terminó aterrizando con el diseño que todos conocemos.

Sin embargo incluso en esta faceta casi consolidada hay elementos perturbadores, como la sonrisa y los labios de Mr. Popo, que le dan un aspecto casi siniestro.