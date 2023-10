John Riccitiello, fuera de Unity tras la polémica que provocó con sus decisiones

Unity fue noticia hace poco por controversiales medidas económicas, lo que generó críticas que obligaron a frenarlas. A raíz de eso, se anunció la salida de John Riccitiello del cargo de CEO de la empresa.

Este lunes se dio a conocer que Riccitiello “se jubilará como presidente”, lo que equivale a una renuncia bajo presión. La Junta Directiva de Unity ahora busca al sucesor permanente, tras designar a James Whitehurst como director ejecutivo interino.

“John Riccitiello seguirá asesorando a Unity para garantizar una transición sin problemas”, afirmó la compañía en un comunicado.

La chispa que generó el incendio en Unity

Como bien recuerdan nuestros amigos de Hipertextual, el movimiento se da semanas después que Unity realizar cambios en el modelo de negocio del motor gráfico. Esto generó una polémica gigantesca por parte de desarrolladores y usuarios.

Unity planeó introducir una tarifa adicional de 20 centavos de dólar por cada vez que alguien instalaba un videojuego creado con el motor Unity.

Unity Technologies Logo

“Elegimos esto porque cada vez que se descarga un juego, también se instala Unity Runtime”, dijo la empresa en ese momento.

Estudios como Innersloth (desarrolladora de Among Us) y MegaCrit (Sly the Spire), entre otros, se manifestaron en contra de la medida. Cuando se temía lo peor, Unity puso marcha en reversa.

La cabeza de Riccitiello sirve para terminar de calmar las aguas.

El adios de John Riccitiello

John Riccitiello Ex CEO de Unity Technologies

“Ha sido un privilegio liderar Unity durante casi una década y servir a nuestros empleados, clientes, desarrolladores y socios”, afirmó John Riccitiello en el comunicado.

“Ellos han sido fundamentales para el crecimiento de la empresa. Espero apoyar a Unity durante esta transición y tras el éxito futuro de la empresa”.

Su sucesor interino, Whitehurst, manifestó: “Para mí es un honor unirme a Unity como director ejecutivo y presidente interino en este momento tan importante de su evolución. Con el experimentado liderazgo y los empleados apasionados de la compañía, estoy seguro de que Unity está bien posicionado para continuar mejorando su plataforma”.

No hay fecha aún para designar al sucesor oficial de John Riccitiello en la compañía.