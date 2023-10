Inteligencia artificial imagina a los personajes de Friends como bebés, pero dicen que su resultado es gordofóbico

As melhores séries de comédia da HBO Max (Foto: Reprodução)

Friends es una de las series más exitosas en el mundo de la televisión de los Estados Unidos. Es calificada por muchos como la mejor de la historia. Se estrenó en 1994 y casi 30 años después hace reír a millones de personas en todo el planeta.

Es tanta su influencia que Netflix perdió seguidores por montones cuando sacaron la serie de su plataforma. Y HBO Max la usó como gancho en sus inicios como servicio de streaming.

La llegada de la inteligencia artificial no la deja por fuera. Usuarios intentan obtener de los mecanismos de aprendizaje automático escenarios hipotéticos de la serie, como por ejemplo cómo habrían sido los hijos de las parejas, cómo se verían si la serie todavía estuviera al aire.

Un usuario le pidió a la inteligencia artificial que ilustrara versiones bebés de Chandler, Ross, Joey, Mónica, Rachel y Phoebe, y el resultado fue extremadamente tierno. Cada uno de los personajes aparece como un pequeño niño o niña, luciendo el mismo estilo con el que aparecían en la serie.

Sin embargo, en el caso de Mónica, el resultado podría calificarse de gordofóbico. Sabemos que el personaje de Courteney Cox sufrió temas de obesidad en su juventud, pero esta no era talla plus en su niñez. De igual forma ese no es el problema.

La mayor queja de los usuarios vino porque la inteligencia artificial le puso una hamburguesa en las manos, mientras que al resto no le puso nada.

Friends Mónica Bebé

Friends Chandler Bebé

Friends Ross Bebé

Friends Rachel Bebé

Friends Joey Bebé