Bleach se viraliza con este genial cosplay de Rukia y su Bankai Hakka no Togame

Imagen: Kotaku | Bleach recibe un impresionante cosplay que muestra el anhelado Bankai de Rukia, el Hakka no Togame.

Estamos ante una propiedad que no cuenta con una cantidad monumental de fans. Al menos no al mismo grado que Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer o Dragon Ball. Pero sin lugar a dudas Bleach: Thousand-Year Blood War se ha convertido en una de las facetas más emocionantes y queridas de toda la saga.

Uno de los puntos más elevados de esta etapa de la trama es justamente el instante donde Rukia Kuchiki por fin mostró su Bankai con el Hakka no Togame, o Castigo de la neblina blanca.

Se trata de una de las evoluciones más impresionantes a nivel visual y que adquiere un especial impacto emocional para el momento de la historia en el que sucede. De manera que esta evolución se ha convertido relativamente en material de obsesión para muchos seguidores.

Así que en fechas recientes, derivado de todo lo que vimos en la trama de Bleach: Thousand-Year Blood War, hemos visto cómo la comunidad de artistas dedicados al Fan Art y al cosplay han realizado una interesante y amplia gama de tributos en honor al Hakka no Togame.

Pero en sí es muy probable que hoy les mostremos la evolución más interesante y llamativa.

Bleach: Thousand-Year Blood War se vuelve más real que nunca gracias a este espectacular cosplay de Rukia con su Bankai Hakka no Togame

Bleach: Thousand-Year Blood War comenzó su última serie de episodios el otoño pasado con los Soul Reapers sufriendo algunas pérdidas significativas y altamente dramáticas por parte del grupo de Quincy.

En ese momento de alta tensión y clímax Rukia ocupó un rol esencial donde se futuro lucía francamente incierto, hasta que los miembros del Squad Zero la reclutaron para un entrenamiento especial en el Palacio Real.

Ahora, en fechas más recientes, Bleach: Thousand-Year Blood War Part 2 – The Separation trajo a Rukia de regreso después de ese entrenamiento mucho más fuerte que antes.

Se trató de un momento de gran emoción y complacencia para los fans, quienes pudieron ver cómo el personaje finalmente pudo explotar el verdadero poder de su Zanpakuto, liberando por completo su Bankai.

La aparición del Hakka no Togame es un momento espectacular en la obra original y ha dejado profundamente marcados a los seguidores de la saga, gracias a lo épico de la transformación.

De modo que el tributo de la artista del cosplay conocida en TikTok como f.f_plantkon resulta mucho más impresionante, por la atención a los detalles y la determinación de recrear todos los elementos de alto impacto:

Este cosplay es admirable por donde se le mire. Aunque la red social donde se terminó viralizando no sea la mejor para apreciar esta clase de tributos.