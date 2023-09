Conoce a 84, exclusivo bar de Nintendo que por la crisis abrió sus puertas a turistas

Su nombre es 84 y se encuentra en el corazón de Tokio, capital de Japón. Este bar es el paraíso para cualquier fanático de Nintendo, pero su acceso era exclusivo para amigos del fundador.

Ahora, tras la crisis del COVID-19, abrió sus puertas a turistas, como reseña el portal especializado Video Games Chronicle.

Toru Hashimoto, también conocido como Chokan, trabajó con Nintendo desde 1984. Después de dejar la empresa, fundó una propia para diseño. Y en 2015 abrió el bar 84, solo para miembros, muchos de ellos amistades desde su paso por la gran N.

Pero llegó la pandemia y con ella, la crisis económica. Pasada la dura etapa, Hashimoto decidió abrir las puertas para todos, en especial para los turistas.

El nombre del bar, 84, alude a varias situaciones en la vida de su creador. Primero, evidentemente, el año de su entrada a Nintendo. También porque su apellido es Hashimoto: en japonés, “Ha shi” es una forma de decir “ocho cuatro”.

Ahora vamos a los detalles del bar 84. El centro de todo.

El arte de Nintendo en las paredes del bar 84

El arte de Nintendo en las paredes del bar 84 Imagen vía VGC

Sus paredes tienen varios dibujos hechos por figuras legendarias de la historia de Nintendo, como el maestro Shigeru Miyamoto.

Hay una ilustración titulada Super Mario 84 donde aparece Mario degustando un plato, firmada por Miyamoto.

El arte de Nintendo en las paredes del bar 84 Imagen vía VGC

También hay una partitura musical firmada por Koji Kondo, el compositor de Mario y Zelda; un boceto de Lakitu autografiado por Takashi Tezuka, codiseñador de Super Mario Bros.; y una ilustración de Link comiendo un plato de arroz, firmado por Eiji Aonuma, productor de la serie de Zelda.

“Todas las obras de arte que ves en la pared están dibujadas y firmadas por amigos míos”, cuenta Toru Hashimoto a Video Games Chronicle.

El arte de Nintendo en las paredes del bar 84 Imagen vía VGC

“Si hay algo que no está en la pared es simplemente porque no tengo amigos que hayan trabajado en esas series. Si me hago amigo de esos tipos, aparecerán en las paredes”, bromeó.

“Haz lo mejor que puedas”

Otro detalle especial son los mensajes en muchos de los dibujos. Es un gran apoyo emocional para Choka, pero también para cualquiera que vea las ilustraciones.

“Algunas de las obras de arte tienen mensajes de apoyo escritos, dirigidos a mí, que dicen cosas como ‘Haz lo mejor que puedas’ y me desean lo mejor para el futuro”, señala el fundador.

Los clientes “pueden tomarlo como un estímulo para esforzarse más y tal vez algún día puedan tener su propia obra de arte en la pared”.

Visitar el bar 84 de Nintendo puede costar unos 70 dólares para los turistas, que recibirán aperitivos, bebidas y un recuerdo. Si estás en Japón, es un sitio de peregrinación obligatoria para los fans de los videojuegos.