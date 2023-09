El “Arco de la aldea de los herreros” de Demon Slayer ya tiene doblaje al español en Crunchyroll

Imagen: Jump | La temporada 3 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba estrenó su primer episodio hace una semana sin tema de ending, pero hoy conocemos más sobre él.

El doblaje al español latinoamericano de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc se estrenó este domingo en exclusiva en Crunchyroll y la plataforma emitirá nuevos episodios doblados semanalmente.

Los nuevos episodios subtitulados de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc (el “Arco de la aldea de los herreros”) se emiten simultáneamente desde Japón en exclusiva en Crunchyroll desde su estreno el 9 de abril. Pero ahora, lo podrán disfrutar quienes prefieren ver la serie dobada al español.

El gran éxito de Demon Slayer

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba está basado en la serie de manga de Koyoharu Gotoge, editada por JUMP COMICS de SHUEISHA, que consta de 23 volúmenes y más de 150 millones de copias en circulación. La producción de la animación corre a cargo de ufotable.

La historia comienza cuando Tanjiro Kamado, un joven cuya familia es asesinada por un demonio, se une a la Compañía Cazademonios para convertir a su hermana menor Nezuko en humana de nuevo luego de que esta se convirtiera en demonio.

Mitsuri y Nezuko

En abril de 2019 se estrenaba el primer anime para televisión de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con el Arco de la Determinación Inquebrantable de Tanjiro Kamado, siguiéndole el estreno de la película Tren Infinito en octubre de 2020, y las series Arco del Tren Infinito y Arco del Distrito del Entretenimiento de 2021 a 2022.

Ahora la historia nos traslada a un nuevo lugar...

El viaje de Tanjiro lo lleva a la Aldea de los Herreros, donde se reúne con dos Pilares, los más poderosos espadachines de la Compañía Cazademonios: el Pilar de la Neblina, Muchiro Tokito, y el Pilar del Amor, Mitsuri Kanroji. Con la sombra de los demonios acechando, comienza una nueva batalla para Tanjiro y sus compañeros.

La serie de televisión Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, que debutó en 2019, y Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train, que arrasó en 2020, se pueden ver actualmente en streaming en Crunchyroll.