Mortal Kombat: D’Vorah te aniquilará en este impactante cosplay

El universo de Mortal Kombat tiene en D’Vorah a una de sus villanas más estremecedoras. Hoy la veremos interpretada en un cosplay por la artista neoyorquina Dime, toda una maestra del maquillaje.

Es una guerrera kytinn, una raza de humanoides insectos originarios de la isla de Árnyék, que fue conquistada por Shao Kahn y fusionada con el Mundo Exterior. D’Vorah es conocida por ser una hábil manipuladora y estratega, así como por su capacidad guerrera.

D’Vorah hizo su primera aparición en Mortal Kombat X de 2015, como una villana secundaria. En esa edición, se alía con Shao Kahn y Shinnok para conquistar Earthrealm.

La guerrera kyttin asesinó a Cassie Cage, la hija de Johnny Cage y Sonya Blade. Al final del juego, D’Vorah es derrotada por Raiden, pero sobrevive.

En Mortal Kombat 11 se une a Kronika, la guardiana del tiempo, ayudándola a restaurar el Orden Original, un universo en el que los dioses gobiernan a los mortales. Sin embargo, D’Vorah finalmente traiciona a Kronika y se convierte en la nueva reina del Mundo Exterior.

Así luce la artista neoyorquina Dime con el cosplay de D’Vorah, de Mortal Kombat

Aunque no aparece en Mortal Kombat 1, disponible desde este mes para PlayStation 5, Xbox Series X/X, Nintendo Switch y Microsoft Windows, la artista Dime le rinde homenaje a D’Vorah con un impactante cosplay.

Dime adquiere los rasgos de insecto de D’Vorah, con una cabeza grande y alargada, ojos grandes y antenas.

“¿Algún fan de Mortal Kombat aquí? He estado queriendo hacer este look por mucho tiempo, lo probé una vez y no funcionó, pero este es mi segundo intento y creo que salió bastante bien”, escribió Dime en su cuenta de Instagram.

La complejidad del cosplay hace que la artista solo se muestre del pecho hacia arriba, y el resultado es poco menos que impresionante. ¿Cómo lo ves tú? Te leemos en los comentarios.