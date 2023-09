One Piece: este cosplay se adelanta a Netflix y nos regala en mejor look de Nico Robin

Imagen: Kotaku | Nico Robin seguramente aparecerá en la segunda temporada de One Piece en Netflix pero no con su mejor vestuario que aquí vemos en cosplay.

No vamos a negarlo, Nico Robin es un personaje que siempre ha robado miradas. Pero antes de abordar a esta chica tenemos que admitir algo más: los fans de One Piece se han llevado una de las sorpresas más gratas e inesperadas del año con el estreno de la nueva serie Live Action de Netflix.

A estas alturas ya prácticamente todo el mundo sabe que nos encontramos ante una de las series más extensas en la historia moderna del manga y el anime. De modo que la producción de la plataforma de streaming sólo se ha limitado a adaptar la trama inicial de esta infinita saga.

Debido a ello, como sería obvio esperar, muchos personajes, como Franky o la propia Nico Robin, se han quedado fuera de esta primera ronda de capítulos.

Por suerte tenemos a la comunidad cosplay para consolarnos con su amplio catálogo de tributos en torno a prácticamente todos los personajes de esta aventura épica.

Incluso en algunos casos, la labor de su montaje es tan meticuloso y elaborado que su propuesta de vestuario puede superar al que terminamos viendo en las adaptaciones oficiales de series o películas. Tal vez este sería uno de esos casos.

La artista del cosplay coser.karina nos regala una sesión cosplay en honor al mejor outfit de Nico Robin en One Piece

Nico Robin, por lo que podemos inferir, es casi seguro que aparecerá en la segunda temporada de la serie de One Piece para Netflix. Ya que los primeros episodios se dedicaron a narrar la saga de East Blue con el origen de la inmensa aventura.

Todo está predispuesto básicamente para verla en carne y hueso para la siguiente ronda de episodios, pero por desgracia, no la observaremos en todo su esplendor, ya que no es sino hasta el intenso arco de Enies Lobby que la dama muestra su look más impresionante.

Por fortuna la artista del cosplay coser.karina se ha adelantado a la plataforma de streaming y nos ha regalado ahora un impresionante tributo en honor a esta bella dama:

La indumentaria de Nico Robin durante este arco es sobria, ajena a todos los detalles saturados que le distinguen al inicio de su participación en la saga, pero también este look se ha posicionado como uno de los favoritos.

Tal como señala la artista, en teoría, emular este outfit en una sesión cosplay aparentaba ser algo sencillo, pero el resultado final puede distar de lo deseado.