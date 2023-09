Dragon Ball: Los cinco mejores videojuegos en la historia de la franquicia

La franquicia de Dragon Ball, creada por Akira Toriyama, ha dejado una marca indeleble en el mundo de los videojuegos. Con una impresionante cantidad de más de 9.000 títulos basados en el manga y el anime, destacar los mejores juegos de todos los tiempos es una tarea desafiante.

Sin embargo, entre la multitud de juegos no tan buenos, algunos han logrado sobresalir y capturar la esencia de la serie de manera excepcional. Con información de GamesRant, presentamos los cinco mejores juegos de Dragon Ball de todos los tiempos.

5. Dragon Ball Z: Hyper Dimension (NES)

Hyper Dimension se alza como el juego de lucha más influyente y relevante en la historia de Dragon Ball. Aunque Super Butoden también dejó su huella, Hyper Dimension supera a todos los demás gracias a sus mejoras significativas en la jugabilidad y la experiencia. A pesar de tener solo diez personajes jugables, cada uno se siente distintivo, lo que requiere que los jugadores dominen a todos por separado. El combate es dinámico y altamente receptivo, y a pesar de los años, sigue siendo una experiencia fantástica.

4. Dragon Ball Z: Budokai 3 (PS2)

Lanzado en 2004, Budokai 3 es la cima de la serie de juegos de lucha 2D de Dimps en PlayStation 2. Ofrece mecánicas de combate sólidas, impresionantes gráficos con sombreado de celdas y un extenso “Modo Historia” que abarca campañas para once personajes diferentes. Budokai 3 es un juego sobresaliente no solo en comparación con otros juegos 2D, sino también dentro del género de juegos de lucha de Dragon Ball y el género de anime en general.

3. Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 (PS2, Nintendo Wii)

Decidir entre Budokai Tenkaichi 3 y Budokai 3 fue una elección difícil. Finalmente, Budokai Tenkaichi 3 gana su lugar gracias a su gran elenco de personajes, que abarca toda la serie Dragon Ball, incluyendo las sagas originales, Z, GT y las películas, junto con escenarios “What If”. Aunque el combate en 3D es menos refinado que el de Budokai 3, la representación visual de la licencia es impresionante.

2. Dragon Ball Z: The Legacy Of Goku 2 & Buu’s Fury (GameBoy Advance)

The Legacy of Goku de GameBoy Advance fue un paso importante hacia adelante para los juegos de Dragon Ball en términos de calidad. Sus secuelas, The Legacy of Goku 2 y Buu’s Fury, destacan por enfocarse en las sagas Cell y Majin Buu, respectivamente. Estos juegos ofrecen una experiencia de rol de acción con múltiples personajes jugables, misiones secundarias, ataques desbloqueables y transformaciones temporales. Son imprescindibles para los fanáticos de la franquicia y para aquellos que buscan una experiencia portátil divertida.

1. Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Dragon Ball FighterZ, desarrollado por Arc System Works, se erige como el mejor juego de Dragon Ball en términos de diseño y jugabilidad. Con un estilo visual que rivaliza con la animación de Dragon Ball Super, ofrece un sistema de combate extremadamente fluido y accesible. FighterZ introdujo a Dragon Ball en la escena competitiva de los videojuegos, algo que ninguno de los juegos anteriores había logrado. Si bien la campaña para un jugador puede ser un punto débil, FighterZ brilla en el modo multijugador, siendo una experiencia gratificante para los fanáticos y jugadores competitivos por igual.