ChatGPT vs. Bard: las IA revelan cuál es el mejor videojuego de todos los tiempos

ChatGPT es de OpenAI, Bard es de Google, pero suelen estar de acuerdo en más ocasiones de lo que muchos pueden pensar. Incluso, pueden coincidir en diferentes puntos cuando se les hace una de las preguntas más difíciles que podría recibir un humano o un robot: ¿Cuál es el mejor videojuego de todos los tiempos?

Cada quien tiene sus gustos, hay diferentes tipos de gamers y, por lo tanto, diferentes tipos de videojuegos. Compartiremos a continuación de las respuestas de estos chatbots, que curiosamente coinciden en principio en un nombre: The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Zelda y Mario, a la cabeza para ChatGPT

“Determinar cuál es el mejor videojuego de la historia es subjetivo y depende en gran medida de los gustos personales de cada individuo. Sin embargo, a lo largo de los años, varios juegos han sido ampliamente elogiados y considerados como algunos de los mejores de todos los tiempos por críticos y jugadores. Algunos de estos juegos incluyen:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Este juego de aventuras de Nintendo 64 ha sido elogiado por su jugabilidad innovadora y su impacto en la industria de los videojuegos.

Super Mario Bros. - El juego que ayudó a definir el género de los plataformas y estableció a Mario como uno de los personajes más icónicos de los videojuegos.

The Elder Scrolls V: Skyrim - Un juego de rol de mundo abierto que ha recibido elogios por su inmersión y profundidad.

The Witcher 3: Wild Hunt - Otro juego de rol de mundo abierto, conocido por su narrativa profunda y personajes memorables.

Tetris - Un juego de rompecabezas simple pero altamente adictivo que ha perdurado durante décadas.

Dark Souls - Conocido por su dificultad desafiante y su atmósfera única, ha ganado seguidores apasionados.

Red Dead Redemption 2 - Elogiado por su mundo abierto detallado y su historia inmersiva.

Minecraft - Un juego de construcción y exploración que ha alcanzado una inmensa popularidad y ha generado una comunidad activa.

Chrono Trigger - Un RPG clásico conocido por su historia emocionante y su sistema de combate innovador.

Half-Life 2 - Reverenciado por su narrativa y su diseño de nivel revolucionario.

Estas son solo algunas de las opciones y hay muchos otros juegos notables que podrían ser considerados los mejores de la historia”.

Google Bard mete en la pelea a GTA V

“La respuesta a esta pregunta es subjetiva, ya que depende de los criterios que se utilicen para evaluar un videojuego. Sin embargo, según las puntuaciones de Metacritic, el mejor videojuego de la historia es The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lanzado para Nintendo 64 en 1998. Este juego recibió una puntuación perfecta de 99 sobre 100, lo que lo convierte en el videojuego mejor valorado de todos los tiempos.

Ocarina of Time es un juego de acción y aventuras que estableció muchos de los estándares del género. Fue el primer juego de acción en 3D en tener un mundo abierto completo para explorar, y su sistema de juego fue elogiado por su innovación y profundidad. Ocarina of Time también contó con una historia épica y memorable, y sus personajes son algunos de los más queridos de la historia de los videojuegos.

Otros juegos que suelen aparecer en las listas de los mejores videojuegos de la historia son:

Super Mario Bros. (1985)

(1985) Tetris (1984)

(1984) Grand Theft Auto V (2013)

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

(2015) Red Dead Redemption 2 (2018)

(2018) Final Fantasy VII (1997)

(1997) Portal 2 (2011)

(2011) Half-Life 2 (2004)

(2004) Super Metroid (1994)

Estos juegos son todos considerados clásicos atemporales que han tenido un impacto significativo en la industria de los videojuegos. Han sido elogiados por su jugabilidad, historia, gráficos, música y otros elementos”.