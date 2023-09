Con DLSS y Ray Tracing: Nintendo está mostrando las capacidades de la Switch 2 a los desarrolladores

Aunque el Nintendo Switch sigue vivo y coleando con una sólida lista de videojuegos planeados hasta 2024, incluyendo títulos altamente anticipados como Super Mario Bros. Wonder, no se puede negar que la consola, con sus seis años y medio en el mercado, está mostrando signos de obsolescencia.

Con la vista puesta en el futuro, Nintendo ha comenzado a preparar el terreno para su próxima generación de hardware, y según informes, ha ofrecido demostraciones técnicas de su misteriosa “Switch 2″, que se lanzaría el próximo año, a desarrolladores en privado durante la Gamescom el mes pasado.

De acuerdo con Engadget, uno de los aspectos más llamativos de estas demostraciones fue una versión mejorada de uno de los títulos más icónicos de la saga de Zelda, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sin embargo, es importante destacar que esta demostración se presentó como un ejercicio técnico, y no se ha confirmado que una versión remasterizada o mejorada de BOTW llegue realmente a la próxima consola.

A pesar de ello, las demostraciones revelaron un rendimiento con una velocidad de fotogramas y una resolución superiores a las capacidades del Switch original.

DLSS de NVIDA y Ray Tracing

Quizás lo más intrigante de la filtración es la mención de que Nintendo también mostró The Matrix Awakens en el kit de desarrollo de la “Switch 2″. Esta impresionante demostración técnica fue diseñada originalmente para mostrar el potencial de Unreal Engine 5 en PlayStation 5 y Xbox Series X, pero Nintendo logró que funcionara en una versión temprana de su próximo sistema.

Nintendo Switch (Unsplash)

Se informó que esta demostración incorporaba tecnologías de mejora DLSS de NVIDIA, Ray Tracing (trazado de rayos) y efectos visuales comparables a los que se encuentran en las consolas PS5 y Xbox Series X.

Aunque es poco probable que la “Switch 2″ pueda competir directamente con las potencias de Sony y Microsoft en términos de pura potencia de procesamiento, la inclusión de DLSS es un elemento clave. Esta tecnología podría permitir a Nintendo ejecutar juegos a velocidades de cuadro y resoluciones más altas sin necesidad de incorporar componentes más potentes o una batería más grande.